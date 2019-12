¡Ghostbusters!: así será la nueva película de los Cazafantasmas

En momentos de revivals de distintas películas es el turno de la ya anunciada Cazafantasmas 3, que se estrena en julio de 2020. La historia muestra a una madre soltera que junto a sus dos hijos se mudan a un pequeño pueblo en el que -obviamente- empiezan a suceder cosas extrañas.

Allí descubrirán una conexión con los Cazafantasmas originales y un secreto que su abuelo les legó.

La saga pondrá nuevamente a cuatro hombres al frente de la historia que comenzó en 1984 y que estuvo protagonizada por Bill Murray y Dan Aykroyd. Además, el director será Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, el director de las dos películas anteriores.

Esta nueva entrega tiene el antecedente de que hace tres años, la última Cazafantasmas generó revuelo por su formato. No era una secuela, ni un spin off, (película derivada de la franquicia original), sino que era una especie de reinicio de la saga con cuatro mujeres en lugar de los cuatro personajes masculinos originales. Las protagonistas en 2016 fueron Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones y esto derivó en que algunos haters se ensañaron con Jones, actriz afroamericana, haciendo que la mujer decidiera cerrar de sus cuentas en redes sociales. El hecho fue repudiado inmediatamente. Esa segunda entrega no tuvo mayor éxito y ahora la apuesta se hace sobre este tercer intento.