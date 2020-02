“Hay una fragilidad cultural en algunas mujeres que no se sienten capaces de emprender"

En la soñada calle Rostand en Carrasco, Rose Galfione, argentina, licenciada en Relaciones Públicas, cocinera profesional y sommelier, sembró una verdadera oda al hogar: La Casa de Rose.

Con un estilo auténtico, ella logró fusionar las reglas de etiqueta con el placer de recibir en casa y de disfrutarlo, y se convirtió en una marca registrada de la pasión por emprender y hacer esos sueños realidad.

Así nació Íntegra, un programa que apunta a darles herramientas a las mujeres para sentirse seguras, equilibradas y apasionadas con sus vidas.

“Venimos a esta vida con una misión y con sueños por cumplir, pero solo si nos encontramos íntegras podremos caminar hacia nuestros objetivos con más facilidad”, reza la invitación a la charla informativa de este miércoles 19.

Energía en equilibrio

En paralelo a su actividad creativa, que desarrolla hace más de 20 años, Galfione se fue forjando sin querer como empresaria. “En 2016 instalé La Casa de Rose en Uruguay. Fue un camino de tanto aprendizaje que me di cuenta de lo importante que es no perder el eje cuando uno emprende ”, explicó.

Al principio le costó mucho por la falta de experiencia. “En una empresa, las cosas que no son redituables tenés que dejar de hacerlas, y de todo ese proceso uno aprende. Ahora no dejo de hacerlas pero me mido más, miro las cosas con un ojo más comercial”, agregó.

En este camino como empresaria durante el primer año estaba todo el día dentro del local, no podía separar el trabajo de su vida. “Me salí de eje, tenía mucha adrenalina, miedos, incertidumbres”, afirmó.

“Nuestra casa es nuestro cuerpo, y es vital. Necesitamos descansar bien, alimentarnos conscientemente, meditar, porque cuando cuerpo y alma están en su eje las personas que tenés a tu cargo y que te rodean lo notan, te escuchan de otra manera, tenés más seguridad para dar directivas y sentís que estás a cargo de tus decisiones. Por eso es tan importante sentirse íntegra en todos los aspectos”, dijo Galfione.

Ese sueño de transmitir el amor por agasajar, por hacer hogar, en los últimos años fue tomando un cambio de rumbo: “Ahora siento que estoy en una etapa de hablar con las mujeres desde otro lugar, con más experiencia y más profundidad”, señaló.

Definir el “para qué”

A la ahora de definir tres consejos que le hubieran servido a ella cuando empezó, sostuvo que primero hay que definir para qué vinimos a este mundo, preguntárselo, luego animarse a ir detrás de ese sueño y, por último, tener constancia, no dejarse "pinchar el globo". La Casa de Rose ha estado siempre muy asociada a las mujeres.

“Siento que hay una fragilidad cultural de muchas mujeres que no se sienten capaces de emprender porque el hombre es el que tiene el ingreso más fuerte, o porque al marido le cuesta ver a su mujer que salga y sea independiente, o incluso aquellas mujeres que son independientes pero no lograron equilibrar su trabajo con los tiempos de ocio y viven sin eje”.

En Íntegra las mujeres van a encontrar "mucha contención por parte de una red de oradores o facilitadores que van a ayudarlas en cada área del programa: Autoestima, Marketing, Finanzas, Meditación y Creatividad, en un lugar agradable que muchas veces me dicen que parece un templo, donde no se les exige nada, sino que pueden relajarse y descansar de las presiones”, sostuvo.

Galfione aseguró que el programa será muy participativo. “Para empezar vamos a presentarnos y hacer una actividad bien depurativa, sacarnos todos los prejuicios y miedos, y a medida que avancen las sesiones van a ir aprendiendo las técnicas intelectuales que haya que manejar para ser una mujer activa, vigente, en un mercado cada vez más exigente”.

Speakers de primera línea

El programa comenzará el 19 de marzo y será presencial, una vez por semana durante tres meses, en dos horarios los jueves (de 13 a 15.30 y de 19 a 21.30).

Además, realizarán talleres durante cinco sábados para profundizar en varias materias con profesionales de Argentina y Uruguay de amplísima trayectoria como Dominique Sarries, Eva Medalla y Virginia Noalles. “Serán jornadas extensas, con más tiempo, con almuerzo consciente y sorpresas”, añadió Galfione.

Algunos profesionales tendrán encuentros online. También habrá un cara a cara con Galfione y un tutor en ciclos de transformación, al principio, en el medio y al final, para que las asistentes se vayan de una forma diferente a como llegaron.

“Yo me quiero involucrar con cada una de ellas, acá hay un compromiso de transformación por parte mía”, resumió Galfione.

Mas información:

La Casa de Rose

Tel: 2605 7297