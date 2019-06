¿Internas deberían ser obligatorias? Opiniones divergentes en medio de baja participación

La posibilidad de no votar en las elecciones internas de Uruguay –a diferencia de lo que ocurre en las nacionales, el balotaje y las departamentales, cuando es obligatorio– es un tema que desde su instauración, en la reforma de la Constitución de 1996, ha sido puesta en duda. Más aún cuando, de acuerdo a la normativa, esta votación se da el último domingo de junio, con el invierno recién comenzado lo que frecuentemente viene acompañado de malas condiciones climáticas.

Al ir a votar este domingo, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue consultado por Telemundo respecto a la pertinencia de que las primarias no sean obligatorias, y el político frenteamplista manifestó su posición contraria a lo que establece el sistema electoral. "(Soy) absolutamente firme defensor de las internas obligatorias. Creo que cometimos un error los uruguayos cuando hicimos la última reforma electoral al proponer o al establecer elecciones internas optativas y nacionales obligatorias", sentenció.

Para Astori, con la condición de voto voluntario "se genera un desequilibrio absolutamente evidente que incluso puede conducir involuntariamente, por cierto, a desvíos respecto a la real voluntad de la población". "Porque una votación opcional, que decide cosas tan importantes como los candidatos a la presidencia pero además las convenciones nacionales y departamentales, puede ser afectada –cuando es optativa– por factores subjetivos, obviamente de diversa índole, por ejemplo las condiciones climáticas, y eso puede originar distorsiones, desvíos, que tenemos que corregir", agregó.

Ante esa respuesta, el periodista consultó al ministro si sus dichos eran motivados por las particularidades de la interna nacionalista en este año electoral, con la incursión de Juan Sartori como precandidato pese a no haber tenido participación previa en la política uruguaya y con recursos ilimitados para gastar en su campaña y en la movilización de electores este domingo. Sin embargo, Astori señaló que no se refería a una colectividad en particular: "Esto puede afectar a cualquier partido".

También fue consultado este domingo el presidente Tabaré Vázquez respecto a su posición sobre la obligatoriedad o no del voto en las internas, pero no dio una respuesta tajante. De todas formas, dejó la puerta abierta a su discusión: "Es difícil, hay que estudiarlo".

“Está en juego la libertad de optar por hacerlo (obligatorio) o no. Hay países que no las hacen obligatorias, otros que sí. No sé, hay que evaluarlo. Esta es la tercera vez que hay internas en la historia del país, así que hay que esperar un poco", afirmó.

Por su parte, el precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, rechazó la posiblidad de obligar a los ciudadanos a votar en las internas porque sería asumir que todos los votantes tienen alguna afiliación partidaria.

Guido Manini Ríos, precandidato de Cabildo Abierto, también se afilió a los que opinan que las primarias deberían ser obligatorias. "Me parece que estas elecciones internas deberían ser obligatorias", dijo en declaraciones recogidas por Telemundo.

Estas son las quintas elecciones primarias desde la última reforma constitucional, y el porcentaje de votación en relación a los habilitados ha disminuido desde la primera edición, en 1999. En aquella oportunidad participó el 52%, en 2004 bajó a 46%, en 2009 a 45% y en 2014 a 37%. En las de este domingo, hasta la hora 18 había sufragado el 32% de los habilitados, de acuerdo a la Corte Electoral.

"Se habló mucho de que la gente estaba descreída de la política, que no había clima electoral. Usted que tiene tantos años de experiencia…", le dijo una periodista a Vázquez en rueda de prensa después de que votara en La Teja, y el mandatario contestó: "Puede ser, sí. Pero yo recuerdo que en las internas anteriores, que es con lo que podemos comparar, también hubo una escasa concurrencia, 30 y poco por ciento, 40 por ciento, en la primera. Pero después, es cierto que es obligatoria, pero después en octubre, y cuando hubo, octubre y noviembre, hubo una gran concurrencia".

A las 19.30 de este domingo se cerrarán los circuitos electorales, aunque si siguen teniendo gente dentro de los centros seguirán recibiendo votos hasta las 20.30.