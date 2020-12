“La vacuna es una pieza clave para lograr un cambio en el curso de la pandemia”

Al pediatra Gabriel Peluffo le apasiona hablar de vacunas. Por su trabajo en la salud pública –integra el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio en representación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría–, muchas veces le ha tocado intercambiar con padres recelosos de vacunar a sus hijos, y también con otros que directamente rechazan esa posibilidad. También le tocó vivir lo que define como “una experiencia increíble”: la de representar a la Sociedad Uruguaya de Pediatría en una reunión con uno de los grupos antivacunas más poderoso y organizado del mundo.

¿Cuáles son las sanciones para los padres que no cumplen con la obligación de darle a sus hijos las vacunas obligatorias?

Hay una vía legal, porque las vacunas incluidas en el Certificado Esquema de Vacunación son obligatorias por ley. Sin embargo, ese no es el camino que se suele seguir cuando se presenta un caso de oposición. Lo que ocurre es que la Comisión de Vacunas del Ministerio de Salud Pública recibe las notificaciones de quienes no quieren vacunar a sus niños y se ponen en contacto con las familias para intercambiar información y llegar a puntos de acuerdo.

¿Es una situación frecuente?

No. En nuestro país la gente ve con buenos ojos la vacunación. No hay grandes resistencias y las coberturas –el porcentaje de vacunados en cada vacuna– son excelentes.

Pero hay familias que se oponen.

Sí. El fenómeno antivacunas aparece cada vez con mayor frecuencia. A mí me ha tocado hablar con muchas familias que se oponen, ya sea trabajando como consultante privado o en situaciones académicas o por la Sociedad de Pediatría. Algunas de esas familias pertenecían a comunidades para las cuales no vacunar a sus hijos forma parte de una filosofía de vida. Otras eran personas que habían obtenido información contraria a las vacunas a través de las redes. Esos son los dos tipos de casos más frecuentes.

¿Y cómo le fue cuando debió negociar con esa familias?

En general, bien. Llegás a puntos de acuerdo, porque no es un debate. La ventaja con la que uno cuenta, si argumenta bien, es que hay una base de entre siete y diez vacunas, las originalmente recomendadas por la OMS a fines de los años 60, que llevan más de medio siglo de aplicación en el mundo. Son las vacunas contra sarampión, tos convulsa, distintas neumonías y poliomielitis. La gente moría por esas enfermedades y las vacunas las erradica-ron. Es muy difícil no vacunar a tu hijo contra enfermedades que aún suenan en el colectivo como ominosas. Eso es un punto a favor. Del otro lado está el tema del pinchazo. Es algo que molesta a muchos padres, que se enojan cuando son muchos y el niño llora. Pero eso siempre tiene solución y no impide cumplir el calendario

Supongo que la experiencia también cuenta.

Sí, algunas de las comunidades que mencioné han reflexionado y cambiado de opinión luego de que uno de sus niños sufriera una enfermedad grave prevenible por vacunas.

Camilo dos Santos

Si los padres persisten en no vacunar a pesar de todo, ¿el niño puede tener problemas para estudiar o alguna otra actividad?

El carné pediátrico firmado es sagrado para el sistema educativo. Si no está firmado, la situación volverá al médico de cabecera, el prestador de salud del niño y el Ministerio de Salud Pública. A veces, se llega a transacciones, a un acuerdo para una vacunación dentro de un esquema más acotado. Por ejemplo, la vacuna antitetánica todo el mundo acepta dársela.

¿Esa transacción puede dejar afuera una definida como obligatoria?

Sí. No nos olvidemos que al tener coberturas históricas buenas estamos protegidos por la inmunidad de rebaño. Y ese es el beneficio que recibe el no vacunado por los que sí se vacunaron.

O sea que eso da margen a las excepciones, mientras lo sean.

Sí. En otro contexto no tendrías margen. En Uruguay, sí.

¿Cómo fue esa experiencia en la que debió discutir con un poderoso grupo antivacunas?

Fue en la cuarta sesión del Comité de Negociación Intergubernamental para la Eliminación del Mercurio que se hizo en Punta del Este en 2012. Se buscaba un acuerdo mundial para eliminar el mercurio, que supone un riesgo potencial para la salud. Pero el mercurio es necesario también para estabilizar los frascos de vacunas “multidosis”. Y en los países subdesarrollados, la mayoría de las vacunas se dan con esos frascos. Por eso era necesario discutir una eliminación gradual. Los grupos antivacunas cuestionaban, con razón, que las vacunas se hubieran desarrollado en frascos con mercurio. Era un argumento serio. La Asociación Internacional de Pediatría pidió un delegado a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y me designaron para hablar con ellos. Teníamos que hacer una declaración y necesitábamos conocer bien sus argumentos. Estuvimos todo el día debatiendo y estuvo realmente muy bueno.

¿Cambió sus puntos de vista?

Fue una oportunidad de conocer en detalle los argumentos de los grupos organizados. Ponerse del otro lado. Ellos identifican puntos débiles en campañas de promoción y marketing de vacunas, por ejemplo. O tienen cuestionamientos acerca del costo-beneficio de algunos planes. Estos grupos manejan argumentos sólidos, y están enfocados a cuestionar procesos, más que a las vacunas en sí. Hay otros grupos duros, menos serios, con argumentos que vinculan las vacunas a enfermedades que ya se ha demostrado que no producen, como el autismo. Otras organizaciones están movidas por motivos religiosos y cuestionamientos acerca de supuestas conductas que algunas vacunas podrían provocar: por ejemplo, la del virus del papiloma humano y la conducta sexual de adolescentes. Ahí es donde uno aprende a separar las cosas y enfocarse en las vacunas, sus indicaciones y contraindicaciones, su población objetivo, y saber enfrentar adecuadamente los efectos secundarios con respuestas individuales o colectivas acertadas.

¿La vacuna contra el covid debería ser obligatoria?

Es discutible. Con estas vacunas se van a acelerar los procesos habituales considerados necesarios por la comunidad científica y los organismos reguladores para la aplicación en poblaciones. O sea, habrá que estar muy atentos a las “precauciones” que puedan plantearse. Puede haber gente que no quiera vacunarse al principio. Y habrá que respetarla. La comunidad científica considera que la vacuna es una pieza clave para lograr un cambio en el curso de la pandemia. Entonces habrá que manejar muy bien la información. En eso contamos con la garantía del grupo asesor que está analizando todos los aspectos de la pandemia, incluido el de las vacunas, y los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública. El ministerio tiene una comisión nacional asesora de vacunaciones: un equipo técnico donde convergen la autoridad sanitaria, referentes académicos y las sociedades científicas. Allí se genera un ámbito de discusión técnico y de consulta continuo, que se reúne todos los años. Y eso es fantástico. Cada vacuna y cada campaña se discuten técnicamente. Y en ese ámbito se van a discutir las nuevas vacunas. Es una garantía respecto a las vacunas que se van a dar acá.

¿Usted se va a vacunar?

Sí. Yo que soy médico sí debería estar obligado, porque debe tener altos porcentajes de vacunación.



¿Y la gente común?

Soy optimista. No nos olvidemos que venimos de dar un millón de dosis de la vacuna contra la gripe sin haber recurrido a la obligatoriedad. l