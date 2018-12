Los argentinos ya se quejan por los precios (y la seguridad) en Punta del Este

La temporada de verano esta comenzando y como pasa todos los años, tarde o temprano las quejas de los turistas argentinos por los precios en Punta del Este dicen presente.

Una columna del periodista de diario La Nación Pablo Sirvén publicada el sábado cuenta algunos ejemplos de lo que tuvo que pagar por distintos servicios durante sus vacaciones en la costa esteña.

“El Argentino Hotel, un hotel de glorioso pasado bastante venido a menos, nos cobró por una doble para tres personas por una noche US$ 168, que incluyó un desayuno hiperdiscreto al día siguiente”, dice la nota, titulada Donde lo único gratis es el sol, el mar y la playa.

En otra parte de la nota cuenta que pagó 1900 pesos argentinos (unos $ 1.700) por un lomito, un chivito canadiense y un chop de cerveza para dos comensales.

“A la hora de la cuenta percibí que a la devaluación y a los valores tradicionalmente encarecidos del este uruguayo se sumaban los precios exorbitantemente abusivos de La Pasiva. (…) Espero recordarlo por siempre para no volver a cometer el mismo error en unos años”, escribió.

También cuenta que concurrió al restaurante Virazón en la zona del puerto de Punta del Este. Sin entradas, postres ni alcohol, la cuenta para cuatro personas fue de 2900 pesos argentinos (unos $ 2.600). “Salado, pero al menos no sentí que era un robo a mano armada como la experiencia anterior”, escribió el periodista que rescató como “agradables” las melodías de jazz que acompañan la oferta del comercio.

Otro día pagó 1.738 pesos argentinos (unos $ 1.500) en una carnicería de Maldonado por asado para siete personas. “Bastante mejor. Sin embargo, conviene evitar la ensalada de tomate". Se quejó porque el kilo lo pagó a $ 100” (unos $ 90 uruguayos).

El periodista también hizo alusión al paro de las estaciones de servicio que le tocó padecer. "Me di cuenta de que me quedaba bastante menos de un cuarto de tanque de nafta, me desayuné con que en Uruguay había un feroz paro en las estaciones de servicio que las había dejado sin una gota de combustible en buena parte del país. No quiero ni imaginar cuántos minutos de vida le podrían quedar al gobierno de Mauricio Macri si acá sucediera algo parecido", escribió.

Pero en la prensa argentina no solo se leen críticas a los precios uruguayos. También a la seguridad. Otra nota publicada el fin de semana por el diario La Nación relata el intento frustrado de robo a mano armada que dos turistas argentinos sufrieron el viernes por la noche a metros del puente de La Barra, del lado de la playa brava.

Una pareja de empresarios llegaba a una fiesta en la zona y fue interceptada por otro automóvil. Un joven descendió del vehículo y amenazó a uno de ellos para que le diera la billetera, las llaves y le mostró un arma.

Los dos turistas corrieron hacia un complejo de apartamentos situado a 200 metros. Al delincuente le sorprendió la reacción y los gritos, y salió corriendo para su vehículo en el que se dieron a la fuga, relata la crónica.

Otro caso de asalto con uso de armas se registró en una casa de balneario Buenos Aires sobre la ruta 10 rumbo a José Ignacio. Según La Nación, los delincuentes entraron de noche y despertaron a los veraneantes a punta de pistola. Se llevaron efectivo y joyas.