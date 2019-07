“Me juego la vida”: Ostojich en medio de una nueva polémica con el VAR en Brasil

El VAR vuelve a ser noticia por una nueva polémica en Brasil y otra vez el arbitraje uruguayo está en el centro de los cuestionamientos. El juez Esteban Ostojich pitó un penal por vía del sistema de video en el partido entre Palmeiras y Godoy Cruz y plantearon críticas por el fallo.

Ocurrió en el partido que brasileños y argentinos disputaron este martes en San Pablo, luego de que en el partido de ida en Mendoza habían empatado 2-2.

A los 51 minutos, cuando el encuentro en el Allianz Arena estaba 0-0, Ostojich fue llamado para revisar una jugada y marcó un penal por una mano del defensor Joaquín Varela en el área de Godoy Cruz, medida que fue muy cuestionada por los jugadores.

OTRA VEZ EL VAR



Una vez más la mala interpretación del árbitro al ver el VAR condicionó un partido. Este es el penal que le cobraron a #GodoyCruz cuando empataba 0-0 con #Palmeiras. El Tomba terminó perdiendo 0-4 y se despidió de la Copa Libertadores. #VAR pic.twitter.com/ptkBmBxMcZ — NSA Noticias (@NSANoticias) July 31, 2019

Seis minutos después, tras la visualización de la jugada y los reclamos, Veiga puso el 1-0 al convertir el tiro desde el punto del penal.

Luego, se vino abajo el planteo de los argentinos y Palmeiras terminó el encuentro con goleada 4-0, para cerrar la llave con un global de 6-2

FOI OU NÃO? Veja o lance polêmico no Allianz Parque pelo #ÂnguloFOX!



O juiz checou no VAR, marcou a penalidade, e o Palmeiras abriu o placar! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/MDjrOU5NPv — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) July 31, 2019

“Me juego la vida”

Tras el partido, la polémica continuó en la zona mixta con las declaraciones de los futbolistas.

Varela habló de la jugada del penal y contó lo que le dijo Ostojich. "Le pregunte por la jugada y me respondió: '¿Que querés que haga? Me juego la vida en esta cancha", comentó el futbolista.

El futbolista explicó la jugada. "Le gané la posición y me puse adelante, no sentí ni que me tocara en la mano", señaló.

Y también opinó sobre el VAR. "Cuando estás del otro lado y cobran estas pelotudeces te cagas de risa, pero si te toca a vos no", señaló.

Por su parte, el entrenador de Godoy Cruz, Lucas Bernardi, también se refirió a la jugada y señaló que el penal les puso cuesta arriba la llave.

“Joaquín (por Varela) no tuvo intención de tocar la pelota con la mano. Esa decisión rompió el partido y nos puso en una situación que nada tenía que ver con el momento”, señaló.

“Hasta ahí habíamos hecho un buen trabajo y salir a buscar el partido era muy complicado”, agregó.

Tras el partido, medios argentinos criticaron la actuación del VAR. "En Brasil te Tomba el VAR", tituló el diario deportivo Olé, jugando con la forma en que llaman a Godoy Cruz.

Se trata de una nueva situación polémica con el VAR y árbitros uruguayos en Brasil, como ocurrió recientemente en la Copa América en la semifinal entre los locales y Argentina, cuando el juez Leodán González, quien estaba en la sala de video asistencia, quedó envuelto en los cuestionamientos por la actuación del referí ecuatoriano Roddy Zambrano.