“Me paro y me voy”: el día que Alberto y Lali Sonsol relataron la misma jugada de forma idéntica

La pelota le llega a Leandro García Morales. Quedan tres minutos del segundo cuarto, y un par de segundos para tirar. Es un pase incómodo, interceptado a medias por un rival, pero cae en sus manos. Se mueve hacia el centro de la cancha, mira el reloj, mira el aro, se acomoda, y tira. La naranja entra limpia. Casi desde la mitad de la cancha, el número 10 de Hebraica y Macabi acaba de convertir uno de los mejores puntos de la serie de cuartos de final que lo enfrenta a Malvín.

Al final ese partido, el quinto y último de la serie, lo terminó ganando – y por lo tanto, clasificando a semis - el equipo playero, pero lo más llamativo fue lo que sucedió con ese triplazo de García Morales. Ese día, Alberto Sonsol, fallecido este jueves por covid-19 a los 63 años, estaba relatando el partido para la televisión, a través de VTV. Su hijo, Lali, estaba haciendo lo mismo, pero para la radio El Espectador. Y ambos reaccionaron de la misma forma a la jugada.

Cuenta la historia que además de ser relator como su papá, una noche, Alberto por tele y Lali por radio, relataron el mismo partido. Y esta acción de Leandro García Morales los unirá eternamente ❤ pic.twitter.com/4izXpimOUF — Carlos Altamirano (@altamirano45) March 26, 2021

Así lo ilustra un video publicado en Twitter por el periodista Carlos Altamirano, de DirecTV. “Hay que tirar, ya vio Leandro, vale, ¿me voy, eh?”, advirtió Sonsol padre mientras la pelota describía un arco por el aire en el Palacio Peñarol. Con el rugido de la hinchada de Hebraica de fondo, Sonsol dijo: “Buenas noches, siga usted. Señoras y señores, hasta acá llegó lo mío. No se puede tener una computadora tan grande adentro de una mente humana. Que venga Paco Casal, el Tano Gutiérrez, que venga cualquiera, esto no se puede concebir. Buenas noches”, y dejó a su comentarista, Carlos Peinado, a cargo de la transmisión.

Al mismo tiempo, Lali relataba: “Le quedó a Leandro, con un segundo. Me muero, eh. Me paro y me voy. Ya está, ha sido un placer trabajar para ustedes, chau, chau, chau. Este muchacho está mal de la cabeza y yo así no tiene sentido que siga”.

Casi enseguida, padre e hijo volvieron a su tarea y terminaron de relatar el partido, luego de una llamativa reacción idéntica.

No fue la única situación curiosa que Sonsol vivió con sus hijos siendo relator. En 2012, como relator de fútbol en radio, le tocó transmitir las jugadas de su hijo Diego, que en ese momento jugaba como lateral en Cerrito. En el partido que los enfrentó a Nacional, los Sonsol vivieron una situación inédita para el fútbol local, en la que el periodista deportivo se refirió al futbolista como “el nene” y “mi hijo” durante el relato.