“Ningún productor, operador o intermediario se hace rico cuando el morrón sube de precio”

¿De qué modo sintetiza el momento que vive el empresario nucleado en la cámara que preside?

Hemos tenido un invierno que no fue de los mejores. En algunos productos de lo que es seco –como zapallo, cebolla o boniato– hubo faltantes y en otros hubo abundancia, como en el caso de la manzana, con una supercosecha, con precios muy tirados, con referencias similares a las de hace 10 años, algo que no ayuda ni a la parte comercial ni al productor. Estamos además en una etapa muy especial, de cara al traslado del Mercado Modelo a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Las obras están muy avanzadas y de acá a un año nos estaríamos mudando al nuevo mercado en La Tablada, en la ruta 5 y camino Pérez. En cuanto a la cámara, asumí la presidencia hace un año, con Ariel López como vicepresidente y un grupo de directivos, nos hicimos socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y estamos trabajando con muchas ganas para defender a los socios y buscar mejores condiciones para ellos, que son algo más de 150.

¿Cómo ha evolucionado en estos años la cantidad de operadores en el Mercado Modelo y cuántos se instalarán en la UAM?

El sector ha tenido una baja en los niveles de rentabilidad, como lo ha sufrido el granjero, eso es algo real. En 1996 el Mercado Modelo tenía unos 1.000 operadores y hoy son de 480 a 500, la mitad. De cara al traslado a la UAM, tienen confirmado su lugar algo más de 200.

¿Y qué sucede con el resto de los que siguen activos y no tomaron la decisión de estar en la UAM?

Hay un mix bastante complejo de situaciones. Hay algunos en edad de retirarse y no les vale la pena el esfuerzo, otros son pequeños y no les da para instalarse tal como les está planteado el negocio por un tema de costos y hay otros que por diferentes motivos no tienen interés en ir a la UAM. En ese sentido, algo que habrá que ver cómo resolverlo es si se genera un canal por fuera de ese nuevo mercado.

El tema costos deriva de que no es un simple canje de metros cuadrados (m2) que se tengan en este mercado y así puedan tenerlos en el nuevo.

Claro, hay costos para asumir. En el actual mercado hay una enorme variedad de tamaños de puestos, desde 4 m2 hasta casos de más de 250 m2. Gracias a la gestión de la gremial, a fines del año pasado y principios de éste, se gestó una nueva nave en la UAM, la Nave E, donde existen cinco opciones inferiores a 24 m2 de espacios para pequeñas operaciones. Eso permitió que muchos se sumen. Vemos como algo necesario mejorar las condiciones de trabajo para los operadores, con un nuevo mercado, pero hay aspectos que debemos seguir gestionando para que todo sea positivo en un mercado que se está construyendo gracias a un crédito del Banco República y un fideicomiso de la Intendencia de Montevideo, pero que en definitiva el costo de la obra, la cancelación de esos préstamos, la pagaremos los operadores con las tarifas que vamos a asumir por 25 años.

¿Esa caída, en este mercado, de 1.000 a 500 operadores en poco más de 20 años se tradujo en una concentración de la actividad?

Sí, eso pasó, incidió la baja en la rentabilidad y gente que dejó la actividad, pero también, como ha pasado en la granja, las operaciones crecieron, se profesionalizó la actividad, muchos granjeros con buen tamaño se dedicaron a la operación y en eso a algunos les fue bien y a otros no, como en todo. Pero sí, hay concentración. En este aspecto se generó una brecha entre operaciones artesanales más precarias, pero importantes para la heterogeneidad de la comercialización, y otras más profesionales, que tienden a crecer y a concentrar peligrosamente la oferta de productos.

¿Qué esfuerzos están haciendo para estimular el consumo?

Eso nos importa mucho. Hace algunos días, tras una invitación de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, en su sede instalamos una mesa con exhibición y degustación de productos frutícolas y hortícolas, durante el Día Internacional de la Diabetes. Lo que se buscó es generar una mejor conciencia sobre el valor que tiene una buena alimentación tomando como base los que los médicos dicen sobre lo bueno que es consumir estos productos. También estamos involucrados, con otras instituciones, en una campaña que promociona lo positivo que es consumir productos frescos y de estación, con ventajas para la salud, por lo nutritivos que son y con la ventaja de los buenos precios que esos productos tienen. La gente tiene que aprender que sin mayores costos puede salir de lo clásico que es la ensalada de lechuga, tomate y cebolla, que hay muchas opciones en hortalizas de hoja y de fruta. Tenemos ahora previsto participar en una actividad en el Hipódromo Nacional de Maroñas, habrá tres instancias a las que nos invitaron, la primera el domingo 1° de diciembre y la última cuando se corra el Gran Premio Ramírez el 6 de enero. Algo que aprovechamos a difundir en estos contactos con el consumidor es que aprendan sobre la ventaja de consumir, por ejemplo, un durazno cuando está en su período ideal, es una experiencia muy diferente a la que se tiene cuando se lo consume en otro momento y es una fruta importada y no tiene el mejor sabor, capaz está ácido y puede dar lugar a que el consumidor se decepcione. Lo que buscamos es ayudar a educar a la gente. También que se valore que en Uruguay, cosa que no sucede en todo el mundo, tenemos la enorme ventaja de estar comiendo hoy productos que de pronto se cosecharon ayer. En eso hay temas en los que debemos avanzar, como en el cuidado de la mercadería que llega al Mercado Modelo con buenas condiciones y que debemos todos cuidar que llegue igual al consumidor, porque sigue habiendo mucho canal artesanal, no totalmente profesional.

¿Qué se le dice a la gente que se queja cuando hay productos cuyo precio sube mucho por bajas ofertas que derivan de las adversidades climáticas?

En este canal hay dos extremos que son el productor y el consumidor y son los que pagan los platos rotos, porque el productor no siempre logra el precio que necesita y el consumidor a veces tiene que pagar un precio caro. En ese canal opera un intermediario que hace su negocio, pero con sus costos fijos que son elevados y deben cubrirlos. Ellos retiran la mercadería, la fraccionan y llevan al punto de venta para vender al kilo, tienen personal, pérdidas por merma, obligaciones fiscales y todo eso incide. Al precio inicial que tienen en el Mercado Modelo le deben agregar ese mix de costos. No hay villanos, no es tan diabólico, hasta pasa que a veces no marcan una ganancia para colocar igual la producción y compensan en otro rubro que está con precio bajo. Ningún productor, operador o intermediario se hace rico cuando el morrón sube de precio. Hay productores que mandan cinco cajones o 10 de morrones por semana. En la base es un tema de oferta y demanda y si pasó algo en la quinta no hay producción y por la poca que se consigue es lógico que el precio suba. No nos gusta, pero siempre se habla del morrón cuando llega a $ 400 pero no se habló nada cuando el tomate hace unos días acá lo teníamos a $ 10 el kilo.

¿Estiman que la gente valora a los involucrados en esta cadena productiva y comercial?

No, pero no la culpo. Hay un tema de desconocimiento, de falta de información, no todos tienen por qué saber qué pasa en cada uno de los sectores de la economía y comprendo que la gente se enoje cuando ve un producto caro y opine sin saber lo que hay atrás. Nos pasa en reuniones de amigos que nos trasladan eso y ahí, cuando en el mano a mano explicamos todo, terminan entendiendo.

Juan Samuelle

El perfil

Datos: Nació el 28 de agosto de 1980, en Montevideo. Es fruticultor, hijo y nieto de productores granjeros.

Actividad: Produce en la zona de Melilla y hace cinco años que es operador en el Mercado Modelo.

Gremialismo: Está vinculado a la cooperativa Jumecal, a Cooperativas Agrarias Federadas y a la Confederación Granjera del Uruguay.

Gustos: Practicar la natación.

Fútbol: Hincha de Nacional.