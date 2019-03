"No es juguete": empresa de monopatines eléctricos pide que no sean usados por menores

La empresa de monopatines eléctricos Grin no quiere que los vehículos sean utilizados por menores. Así lo establece en los términos y condiciones de uso que cada usuario acepta al registrarse en el sistema, donde se explicita que los menores de 18 años los tienen prohibidos. Sin embargo, los representantes de la compañía mexicana en Uruguay constataron que hay adultos que viajan con menores o les prestan el monopatín para que se transporten solos.

Como esta forma de movilidad no está incluida en la normativa departamental, por el momento es la propia compañía la que da recomendaciones de seguridad a los usuarios para evitar inconvenientes, apelando a la responsabilidad de quien circula.

"El monopatín eléctrico es una opción de movilidad urbana, no es un juguete. Advertimos, sobre todo en días de fin de semana, que hay niños que usan el Grin para pasear, y esa no es su función. Su función es dar traslados cortos en la ciudad", señaló Martín Larre, country manager de Grin en Uruguay, en diálogo con El Observador.

"Es algo que nos preocupa, porque para poder usarlos hay que registrar una tarjeta y acreditar tener más de 18 años. Creemos que la gente no sabe que no lo pueden usar los menores, tal vez porque no leen los términos y condiciones de uso", manifestó Larre. "Estamos convencidos de la relevancia de una comunicación responsable orientada a la educación ciudadana y así tener una ciudad más amigable y segura para todos", agrega, en el mismo sentido, un comunicado de prensa emitido por la empresa.

Actualmente hay unos 200 monopatines con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora distribuidos por gran parte de la ciudad. Existen 600 zonas Grin que son controladas por un equipo de 36 personas, pero su trabajo consiste en verificar que los monopatines sean depositados en donde corresponde, así como que cuenten con la batería suficiente para funcionar.

La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja desde hace varias semanas en un marco normativo que permita regular las nuevas modalidades de movilidad eléctrica presentes en la capital, que son cada vez frecuentes pero que no están amparadas dentro de la normativa departamental, ya que solo refiere a los ciclistas convencionales. Fuentes de la comuna indicaron a El Observador que se creó un grupo de trabajo en el departamento de Movilidad Urbana para estudiar este tema.

El country manager de Grin en Uruguay explicó que están "en contacto permanente" con la IMM y suponen que, cuando los monopatines sean regulados, la comuna aceptará que la edad mínima de uso sea a los 18 años. Otra de las acciones que la empresa emprendió es recomendar el uso de casco y regalar uno a los clientes asiduos del servicio.