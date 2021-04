"No parece el momento": Cosse y Orsi plantearon reparos a reapertura de clases

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, plantearon este jueves reparos a la gradual reapertura de las clases presenciales anunciadas por el gobierno a partir del próximo lunes 3 de mayo.

Tras mantener una reunión junto a sus respectivos equipo técnicos para intercambiar información sobre las distintas iniciativas de corredores metropolitanos, los dos jerarcas frenteamplistas fueron consultados sobre la decisión del gobierno nacional de retomar la presencialidad de forma escalonada, empezando por escuelas rurales, luego educación inicial, y más tarde primero, segundo y tercero de escuela.

"Hay un informe reciente del GACH que analiza la situación actual de Uruguay, que es objetiva. Está la información sobre la mesa. El GACH plantea seria preocupación sobre la posibilidad de aflojar medidas. Yo me atengo a lo que dicen científicos. No parece un momento para desrestringir (sic) medidas", afirmó Cosse, que definió como "compleja" la situación sanitaria generada por los contagios de covid-19.

Orsi, en tanto, dijo que adhería a la "preocupación" de su correligionaria y que “es un contraste enorme empezar abrir algunas cosas cuando todos los días explotan situaciones tan dramáticas”.

“Tengo hijos que no están yendo a la escuela y nos preocupa mucho. Pero mas allá del optimismo por vacunación, nos están pasando cosas muy tristes”, señaló el intendente canario, quien puso como ejemplo el caso de una trabajadora municipal que falleció este viernes por covid-19 y sin haber llegado a recibir la vacuna.

El presidente Luis Lacalle Pou definió junto a las autoridades educativas y sanitarias un cronograma tentativo que cuenta, por el momento, con tres fases aseguradas, que abarcan como máximo a unos 318 mil alumnos.

La primera fase, este 3 de mayo, abarcará a unas 700 escuelas rurales de menos de 20 alumnos y solo un docente, totalizando una población máxima de 6.000 niños.

Si bien el GACH advirtió que el país está “en un escenario de riesgo para avanzar a una presencialidad segura y sostenida”, sí recomendó retorno a las clases presenciales “en forma paulatina, progresiva y monitorizada”. Científicos consultados por El Observador dijeron que el plan anunciado cumple con esas directrices.

Los intendentes frenteamplistas entienden que la presencialidad siempre es positiva pero que debe estar acompañada por condiciones sanitarias suficientes.

"Siempre es buena noticia que se vuelva a la presencialidad. Ahora, este momento no parece ser el más indicado. Como que el deseo nos apura y a veces no nos hace ver la realidad. Las cifras que tenemos hoy todavía son muy riesgosas. Creo que no están dadas las condiciones para una apertura así. Tiene que haber datos de datos de la realidad que acompañen, y eso no está sucediendo", agregó Orsi en diálogo con El Observador.

En una segunda etapa, el 10 de mayo, se sumarán las escuelas rurales de hasta 50 niños, así como los alumnos de educación inicial –pública y privada– en todo el país. Esa franja abarca a los niños de entre 0 y 5 años, incluyendo centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), jardines privados, y centros iniciales de la ANEP. Para esa fecha, un máximo de 200 mil alumnos habrán retornado a los centros educativos, de acuerdo a las cifras del gobierno.

La tercera fase anunciada comenzará el 18 de mayo, cuando retomarán las clases presenciales primero, segundo y tercer año de educación primaria en todo el país, excepto en Montevideo y Canelones, donde solo regresará la presencialidad para alumnos de primero, segundo y tercer grado en las escuelas Aprender y las de tiempo completo.