"No quiero seguir hablando, los quiero mucho": Raúl Ponce de León se despidió de Sarandí

Raúl Ponce de León dejó claro desde los primeros segundos que la emisión de este viernes 29 de noviembre de Informativo Sarandí no era una más. Atropelló por encima de los saludos de sus compañeros y avisó: "Hoy me voy a tomar unas cuantas licencias". Es que era su último programa en la 690 AM después de 22 años en esa emisora, ya que a partir de comienzos de 2020 su voz se escuchará a través de El Espectador, donde conducirá junto a Juanchi Hounie el nuevo noticiero de esa radio, que además será retransmitido por Urbana FM.

Más allá de algún comentario al comienzo del programa, la despedida real de Ponce de León se dio sobre las 9 de la mañana, al cierre del programa. "Bueno, llegó el momento", empezó, antes de que su compañero Sergio Silvestri lo interrumpiera para emitir un compilado de algunos momentos de su carrera en Sarandí, que incluía algunos bloopers y curiosidades. Tras el clip, el conductor y periodista dijo que Sarandí fue "su segunda casa" e inmediatamente su voz se quebró.

"No quiero seguir hablando. Los quiero mucho a todos. Me despido con esta canción seleccionada, y nos veremos en cualquier momento. Gracias", cerró Ponce de León, dando paso a Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Después, tuvo una última charla con su compañero Gabriel Pereyra, a quien agradeció por los tres años que compartieron en Informativo Sarandí, así como al resto del equipo. También adelantó una posible colaboración mediática entre ambos a futuro.

Ponce de León volvió a quebrarse agradeciendo a sus colegas, y se despidió finalmente. Su regreso será en los primeros días de febrero, con el nuevo programa que se emitirá de 7 a 9.