“No sé por qué lo proponen, no creo que sea factible”, dice Mujica sobre planteo del Frente Amplio de suspender los despidos

El expresidente José Mujica no cree que sea "factible" suspender los despidos durante seis meses como propuso la bancada de diputados del Frente Amplio este miércoles.

"No creo que sea factible. No sé por qué lo proponen, no creo que sea factible. Están expresando una forma de pensar", consideró este jueves en entrevista con Informativo Carve.

Los diputados de la coalición de izquierda presentaron siete proyectos de ley –inspirados en propuesta de los distintos sectores– que van desde la limitación de los despidos por 180 días hasta la fijación de precios máximos para productos básicos de higiene y alimentación. De esta manera se proponen atender "las verdaderas urgencias" del país durante la emergencia sanitaria, en contraposición a la ley urgente que se trata en el Senado.

Mujica dijo que no le da "ni pelota" a la discusión parlamentaria, pero ironizó sobre la propuesta del presidente Luis Lacalle Pou. "Es maravillosa la ley de urgencia, es maravillosa. Yo no voy a discutir la legalidad, la oportunidad ni nada. Es un mecanismo revolucionario, cuántos dolores de cabeza nos podemos ahorrar. Teniendo las mayoría parlamentarias descargamos un proyecto, transformamos de la noche a la mañana el rumbo del país en función de lo que pensamos. ¡Notable!", señaló.

Sobre el contenido del proyecto de ley no se expresó, pero dijo que le parece "ingenuo" que el sector privado tenga tanta "incidencia". "Ha desaparecido la libertad del mercado a nivel del mundo por el desborde del mundo financiero y de la economía trasnacional. Tenemos que dejar ciertos prejuicios, entender que no nos vamos a librar de tener Estados grandes y que la verdadera batalla es cómo mejoramos la calidad del Estado", argumentó en el programa de radio Carve.

El líder del MPP cree que hay "preguntas preparadas" en las conferencias de prensa de Presidencia por la emergencia sanitaria. "Supongo que hay algunas preguntas que son oportunidades para decir lo que se quiere decir. Pero es la ley de juego, está bien", afirmó.

Además, apuntó contra la centralización de la toma de decisiones en la figura de Lacalle Pou, algo que para Mujica está relacionado con la forma de ser del presidente. "No es un problema de hablar, es un problema de decidir. Me da la impresión de que hay una excesiva centralización de todo lo importante. Me refleja una falta de importancia en la gente que lo acompaña", valoró. "No me sorprende, expresa su forma de ser, su carácter; es coherente con el perfil psicológico que tiene", agregó.