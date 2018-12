¿Por qué Coito dejó afuera a Ocampo y Ardaiz?

El técnico de la selección sub 20 de Uruguay, Fabián Coito, explicó los motivos por los cuales dejó fuera de la lista con la que afrontará el Sudamericano a los delanteros Brian Ocampo y Joaquín Ardaiz.

La baja del delantero de Nacional, Ocampo, causó sorpresa en el ambiente.

Coito explicó: “Está con una lesión ahí de la que le cuesta salir un poco y viviendo una serie de cambios en su vida como persona, futbolista, que combinado con esta lesión no lo vimos en un buen momento”.

En declaraciones al programa 100% Deportes de Sport, el técnico aclaró: “No es una lesión, arrastra un golpe. No sale por estar lesionado lo quiero dejar bien claro. De hecho jugó el día anterior con Lavalleja en Minas, hizo fútbol y entiendo la sorpresa. Nosotros estábamos convencidos de que era el jugador para esa posición, de hecho no convocamos a dos jugadores (Laquintana y Neris) en esa posición imaginando que íbamos a imaginar pero no lo vimos. Todo esto es muy común que los chicos tienen momentos de mejores rendimientos, otros no tanto. Ha pasado, pasa y va a pasar con futbolistas jóvenes que a veces están en un momento. Y esto no habla para nada de la calidad y la posibilidad de futuro, porque está en él lo que vaya a pasar con su futuro. Condiciones tiene que hacen imaginar que tendrá un gran futuro”.

Coito dijo que Ocampo fue el único jugador desafectado del plantel que le pidió para hablar mano a mano.

“El único jugador, increíblemente, que mantuvo diálogo y aparte de agradecer fue Brian Ocampo que es un chiquilín introvertido, de poca comunicación pero hablamos y dejamos charlas planteadas para el futuro”.

La baja de Ardaiz

Con relación a la salida de Joaquín Ardaiz, autor de los goles que le brindaron a Uruguay el pasado Sudamericano sub 20, el técnico explicó: “Ha tenido muy poco juego últimamente. Aparte vivió un montón de cosas un chiquilín muy joven que no son fáciles de interpretar, jugar en Europa, en Bélgica o por lo menos integrar un plantel de primera. Él vino a mitad de año a jugar dos amistosos contra Chile porque queríamos tener contacto y no nos quedamos con una buena idea del presente de Joaquín y una serie de cosas. Le hicimos un seguimiento y volvimos a convocarlo para la parte final sabiendo que el nombre de Joaquín Ardaiz en un grupo sub 20 se imponía por sí solo. No hablé una sola palabra con Joaquín luego que brindé la lista”.