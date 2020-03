¿Por qué el nuevo Onix es tan importante para GM en Uruguay?

El complejo Otro Mundo, conocido como lugar de fiestas electrónicas, se llenó de luces y papelitos celestes lanzados para celebrar el lanzamiento del nuevo Chevrolet Onix de General Motors en dos carrocerías: hatch y sedán.

La magnitud del lanzamiento, en el que se subrayó que será un automóvil que revolucionará el segmento, marcó la importancia de esta llegada para la marca en el país. El gerente general de General Motors en Uruguay, Claudio D´Agostini, señaló a El Observador que representa "mucho" para la compañía en Uruguay, porque "se está cambiando el principal producto, el de más voumen": "Estamos trayendo una nueva tecnología, con nuevo contenido, un auto mucho mejor al mismo tiempo. Esto es el resultado de un esfuerzo gigante de la compañía".

D´Agostini la calificó como la gran apuesta de la compañía: "cambiar el auto que más se vende en América Latina pero hacerlo con éxito"

General Motors

El ejecutivo se mostró confiado en que el nuevo Onix será un éxito en Uruguay, por ser un producto innovador a precio competitivo. Además subrayó lo bien coordinado del lanzamiento: ya se contaba con autos y repuestos disponibles.

D´Agostini no ve mayores desafíos a nivel local, ya que considera que las principales preocupaciones son de nivel global. "Estoy muy confiando en los movimientos sociales y económicos que veo en Uruguay. Hay cuestiones globales que impactan en todos los países. Por ejemplo estamos viviendo una suba del dólar en toda la región. Nuestras preocupaciones son mucho más cuestiones globales que desafíos de productos y ventas. Estamos muy confiados en que tenemos un producto que va a ser un éxito", comentó. Apuntó que el vehículo fue el más vendido en Brasil en febrero, y también está teniendo éxito en Argentina. "El año pinta bien", concluyó

Para el gerente general de General Motors el consumidor uruguayo siempre fue una referencia para la marca, y, agregó, es por ello que está en forma directa en Uruguay y no a través de un representante. "Uruguay es un laboratorio y el cliente uruguayo es exigente, no acepta pagar demasiado por un producto que no lo vale. Uruguay para nosotros es una verdadera universidad", apuntó.

En unos días se lanzará en San Pablo la nueva SUV Tracker, derivada de esta plataforma, que llegará a Uruguay en abril.

Inteligencia con seguridad

Durante el evento, el gerente general de General Motors destacó que se empieza a vivir una era de inteligencia artificial en los autos, ya que el nuevo Onix cuenta con Wi-Fi nativo a bordo, por lo que el usuario no precisa utilizar sus datos de celular, y brinda una señal 12 veces más potente a la que se puede conectar hasta siete dispositivos al mismo tiempo.

General Motors

El nuevo Chevrolet Onix es el único del segmento en ofrecer 6 airbags de serie, además de incluir un gran equipamiento de seguridad activa, pasiva y estructural para sus ocupantes. En cuanto a seguridad activa, ofrece dirección eléctrica progresiva, alerta de velocidad, control de estabilidad y tracción, distribución electrónica de frenado y ABS en toda la gama. También, los discos de freno pasaron de 13” a 14”, lo que incrementa la sensación de control de vehículo, principalmente en las situaciones de emergencia.

Los nuevos Chevrolet Onix y Onix Plus recibieron la máxima puntuación en seguridad para Protección de Ocupantes Adultos y Niños y el reconocimiento “LatinNCAP Advanced Award” por la Protección de Peatones que ofrecen ambos vehículos.

El nuevo Onix ofrece un paquete de datos gratuito de 3GB o 3 meses como paquete de lanzamiento y posteriormente, los clientes podrán adquirir paquetes de 2GB, 5GB, 10GB o 20GB.

Es capaz de identificar al conductor por la presencia de la llave electrónica y permitir la apertura de puertas y el accionar del botón de encendido. Antes de subir, es posible iniciar la climatización del auto a través de la renovada App myChevrolet. Ya a bordo, la nueva generación multimedia de MyLink permite la conexión de dos teléfonos en simultáneo por bluetooth para mayor interacción. Además, cuenta con dos puertos USB en el dorso de la consola central y porta objetos del panel interno de las puertas, además de sensor crepuscular y cargador de celular por inducción.

General Motors

Al mismo tiempo, basta con apretar un botón para accionar el sistema automático “EasyPark” que usará los sensores del vehículo y la cámara trasera para realizar la maniobra. Por si fuera poco, cuenta con un cargador refrigerado de celular por inducción. Hasta ahora, este conjunto de tecnologías era exclusiva de los vehículos de otros segmentos.

También incluye OnStar Nueva Generación, la tecnología exclusiva de Chevrolet que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, brindando el Plan Protect + Connect bonificado por 12 meses que incluye los Servicios de Seguridad y Emergencia. Esto hace que General Motors se convierta en la empresa líder en conectividad con la mayor flota de autos conectados, que suman más de 11 millones en todo el mundo.

Ya se inició su preventa en Uruguay con precios que van desde los US$ 16.490 hasta los US$ 23.490

El nuevo Chevrolet Onix cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km, lo que suceda primero. Se comercializará en Uruguay en blanco, plata, negro, rojo, naranja y azul.