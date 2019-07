¿Por qué fracasó La Concertación? Sus integrantes se pasan la pelota

Luego de arduas negociaciones entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, la Corte Electoral aprobó sobre la hora, un mes antes de las elecciones internas, el lema del Partido de La Concertación. El objetivo era que recibiera al menos 500 votos para superar el mínimo establecido por ley para quedar habilitado como partido y que pudiera presentarse en las elecciones departamentales de mayo de 2020, tal como ocurrió hace cinco años.

Había 750 inscriptos en esta oportunidad, aunque se sabía de antemano que no necesariamente quienes estaban incluidos en su lista única iban a prestar su voto. Primero porque no era necesario. Y segundo porque se presumía que la contienda competitiva en las internas blanca y colorada haría que muchos se negaran a sacrificar su voto para contribuir con una mera formalidad. Pero las cuentas cerraban igual, porque había un acuerdo general de que cada partido y cada agrupación política que estaba dentro de la alianza para ganar la Intendencia de Montevideo aportaría los votos necesarios para llegar a esos 500, y que lo harían con creces: si todos cumplían había cerca de 800 adhesiones aseguradas, según supo El Observador,.

Sin embargo, algo falló, y nadie asume la responsabilidad.

Con el 100% de los votos escrutados faltaron 14 y el proyecto que tenía como objetivo vencer al Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, y que en 2015 había dado resultados auspiciosos, quedó por el camino. Ahora hay acusaciones cruzadas por este tema.

Según contó el diputado colorado Adrián Peña, su sector, Ciudadanos –el grupo que venció a Julio María Sanguinetti el domingo 30 de junio–, había definido que 13 de sus agrupaciones iban a aportar 10 votos cada una, y que también diseñaron un mecanismo de confirmación para probar que cumplieran con su cuota. El sistema elegido en las elecciones de 2014, por ejemplo, consistía en enviar un mensaje a través de WhatsApp confirmando que se ensobraba la lista. El de esta oportunidad, al menos el que siguieron las agrupaciones de Ciudadanos, Peña dijo que es "reservado".

Falta de tiempo y versiones

"Yo tengo una pregunta para los blancos, porque al que vi moviéndose por este tema es al sector de Luis Lacalle Pou. Cuando es un sector solo el que carga con todo...", dijo el legislador Peña, para quien parte de la explicación del fracaso también reside en el poco tiempo que tuvieron para organizarse y presentar más listas en otros departamentos, además de la capital. "Yo en Canelones podía tener 30 votos, y ahora no estaríamos hablando de esto. Pero eso llevaba tiempo y terminamos presentando la lista media hora antes del cierre", opinó.

En efecto, Alianza Nacional, el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga, no participó del acuerdo.

Pero de acuerdo al registro que hizo el sector Todos –el triunfante en las elecciones nacionalistas–, no hubo nadie de la agrupación que no contribuyera en las urnas, y tras un control que hicieron "circuito por circuito" –según dijeron fuentes políticas a El Observador– se concluyó que quienes no habían cumplido con la cuota fueron el Partido de la Gente y los colorados.

"A nosotros nos pidieron 100 votos y controlamos que todos cumplieran", respondió a esa versión Daniel Peña, líder de la lista mayoritaria del partido liderado por Edgardo Novick, y en donde se entiende que fueron ellos los que pusieron "más energía" para que el proyecto político se reeditara y quienes más destacaron el antecedente de 2015. En esas elecciones, aunque fue derrotado por Daniel Martínez, Novick había sido el segundo más votado (24%), más que la candidata oficialista Lucía Topolansky, por ejemplo.

El diputado colorado sanguinettista Tabaré Viera dijo este domingo, por su parte, que todavía no había verificado que todos los de su sector hubieran ido a votar.

Miguel Manzi, de origen colorado pero actualmente independiente y uno de los principales impulsores de La Concertación, no atendió los llamados ni los mensajes para esta nota. Sin embargo, según supo El Observador, era uno de los "más molestos" por la derrota electoral.