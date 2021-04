¿Por qué hablar de upskilling y reskilling?

Por Virginia Maruri

Presidenta de Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (ADPUGH)

Licenciada en Gestión Humana y Relaciones Laborales / Gerente de Gestión Humana y Seguridad y Salud Ocupacional de SAMAN

Estudios globales indican que para 2025 el 50% de los trabajadores mundiales deberán aprender nuevas habilidades, a medida que aumenta la adopción de tecnologías. El Foro Económico Mundial, en 2018, vaticinaba que para 2022 la automatización eliminaría 75 millones de empleos y crearía 133 millones de puestos nuevos, en todo el mundo. A esos datos, se suma en 2020 el efecto mundial COVID19, generando la doble disrupción: automatización y pandemia.

En su reporte The Future of Jobs Report 2020, el Foro Económico Mundial concluye además que, en este escenario de doble disrupción, 43% de las empresas encuestadas indican que planean reducir su fuerza laboral debido a la integración de tecnología. Para 2025, el tiempo en las tareas será igual tanto para humanos como para máquinas.

En este contexto: ¿cuáles serán los nuevos trabajos, y qué habilidades requerirán?

Los estudios indican que lo más buscado incluye el pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas, así como habilidades de autogestión, capacidad de aprendizaje continuo, resiliencia y flexibilidad.

De ahí la importancia de estos conceptos:

Upskilling – desarrollo de nuevas competencias y habilidades en la posición laboral actual.

Reskilling – desarrollo de nuevas competencias y habilidades para una nueva posición.

Outskilling – desarrollo de competencias y habilidades para ponerlas en práctica fuera de la organización actual.

¿Cómo nos estamos preparando para esta realidad?

La publicación del World Economic Forum Building a common language for skills at work de enero de 2021, comienza a proponer soluciones concretas sobre cuál debe ser el abordaje a esta situación, dejando bien en claro que no es posible la resolución del problema sin el trabajo conjunto de distintos actores. Ellos son:

la educación

los gobiernos

las empresas

los sindicatos

Es necesario acordar un rumbo único donde cada actor realice su aporte, generando un lenguaje común de habilidades, marcando así el tono a las organizaciones, empleados y economías y demostrando un compromiso hacia mercados de trabajo más equitativos y justos.

Tengamos en cuenta que varios estudios demuestran que un enfoque basado en competencias al momento de las contrataciones prueba ser cinco veces más exitoso que el clásico paradigma basado en la formación académica solamente. A esto debemos apuntar.

En nuestro país la educación ya comenzó a transitar en este sentido. Son ejemplos la Universidad Católica del Uruguay, con su Ciclo Común de Ciencias Empresariales mediante el cual el alumno aborda de forma transversal los cursos, desarrollando herramientas gerenciales con una visión holística, e instituciones como el Colegio ISASA que aplican el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en problemas (PBL), utilizando metodologías ágiles.

La capacidad de aprendizaje permanente será la habilidad que pueda hacer la diferencia en nuestra vida laboral.

Es por todo esto que la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana viene editando robustos programas que aporten un acercamiento al mundo laboral, como son:

Pasantías: en conjunción con sus socios y empresas

en conjunción con sus socios y empresas Mentores: que permite que los jóvenes en sus primeras experiencias (o quienes lo requieran) accedan a mentorías de socios de ADPUGH que ostentan cargos senior en sus organizaciones, ya sea para un proyecto concreto o un desafío nuevo con el que podamos apoyarlos.

Estas herramientas de trabajo colaborativo, construcción de redes e interacción enriquecen las competencias no sólo de quienes las reciben sino de quienes las brindan.

ADPUGH trabaja junto con instituciones educativas, con el gobierno y las empresas en un esfuerzo para promover la actuación conjunta, coordinada y eficiente que es necesaria para abordar un problema de dimensiones tan grandes y serias como al que nos enfrentamos. Y aún queda mucho por hacer.

El camino laboral ya no es recto, la normalidad pasó a ser la reinvención y adaptación permanente.

Todos los actores mencionados tienen una gran responsabilidad y oportunidad a su frente. Cada uno de nosotros, como individuos, tenemos la responsabilidad de ocuparnos en nuestro propio desarrollo, con humildad para aprender y comenzar de nuevo en esta etapa de la humanidad que nos toca vivir.

Estamos todos afectados, estemos también involucrados.