¿Por qué la Comisión de Vacunas recomendó aplicar AstraZeneca solo a mayores de 60 años?

Los beneficios de vacunar con las dosis de AstraZeneca superan los riesgos. A esa conclusión llegó este miércoles la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV) tras analizar la evidencia disponible sobre el vínculo de esa vacuna con la aparición de casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos en personas vacunadas.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respaldó la postura de la Comisión y explicó que los coágulos aparecieron en 205 mujeres europeas, de un total de 34 millones de dosis aplicadas en el viejo continente. Salinas dijo también que se trata de una vacuna que, además de ser "eficaz y segura", tiene un "alto nivel de protección" inmunológica a partir de la primera dosis. "Está en el entorno de entre 70% y 80%", afirmó.

La recomendación del grupo de expertos es aplicarla, al menos hasta que haya nueva evidencia, solo en mayores de 60 años "como medida de precaución". La infectóloga e integrante de la Comisión Victoria Frantchez dijo a El Observador que "no es que no se pueda aplicar" esa vacuna en menores de 60, pero los estudios que hay hasta el momento sobre "un tipo particular de trombosis", que son tres cada un millón de vacunas, se dieron con más frecuencia en mujeres y en todos los casos en personas menores de 55 años. Después de los 60 años, no hay un límite de edad para aplicarlas.

Sin embargo, la edad para vacunar con AstraZeneca puede cambiar en el futuro, en función de la evidencia científica. Según la experta, "también es verdad" que hay un sesgo porque la mayoría de las dosis fueron primero aplicadas en el personal de la salud. "Ahí hay un sesgo de edad y de sexo, porque en todo el sistema de salud hay más mujeres que hombres", dijo. En Reino Unido, por ejemplo, se recomendó para mayores de 30 años y en España y Alemania para mayores de 60.

El efecto "es muy poco frecuente", consideró Frantchez, en línea con lo que también concluyó este miércoles la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) que consideró que los coágulos de sangre "deben incluirse como un raro efecto secundario" de la vacuna AstraZeneca, desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford.

La integrante de la CNAV dijo que "no había dudas" sobre si aplicar la vacuna o no. "Al igual que en todos los países se estudia y se analiza la seguridad de las vacunas, para esto está la farmacovigilancia", agregó.

Si bien este efecto apareció en personas menores de 55 años, la CNAV en Uruguay optó por dejar un margen de seguridad y recomendar la aplicación a partir de los 60 años, como lo hicieron otras agencias reguladoras internacionales, explicó la infectóloga. "Estamos hablando de tres eventos de cada millón de vacunas aplicadas, es más frecuente que te mueras por covid-19", señaló.

En Uruguay los mayores de 60 y hasta 70 años se están vacunando con Sinovac y los mayores de 70 con Pfizer. Este sábado comenzarán a inocularse la franja de 71 a 79 años, que había quedado postergada en el plan de vacunación.

Sobre las primeras 48 mil dosis de AstraZeneca que llegaron este domingo, mediante la compra al mecanismo Covax, el ministro Salinas no adelantó una decisión oficial respecto a qué población recibirá estas dosis, pero señaló que el gobierno piensa que puedan destinarse para "reforzar algún programa particular, como puede ser aumentar o incrementar vacunatorios específicos en toda la región fronteriza".

Tecnología de vectores virales

La vacuna de AstraZeneca se aplica en dos dosis, con una diferencia de entre ocho y 12 semanas. Se desarrolló con la tecnología de vectores virales, según explicó Frantchez. Para generar la inmunidad, las dosis utilizan un adenovirus para producir las proteínas del covid-19. "Se usa la maquinaria de otro virus para producir la proteína" que protege contra la infección.

Al igual que la tecnología de ARN mensajero que utiliza Pfizer, las vacunas de vectores virales no se habían utilizado hasta ahora en el mundo, excepto en la desarrollada contra el ébola.