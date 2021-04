¿Qué dijo Sebastián Viera tras ser acusado de xenofobia?

El golero uruguayo de Junior de Barranquilla, Sebastián Viera, publicó este martes un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza las acusaciones de racismo y xenofobia realizadas por el dirigente de Deportivo Paso, Alberto Santacruz.

El exgolero de la selección uruguaya y leyenda ganadora -y goleadora- de la historia de Junior no solo negó las acusaciones sino que dijo que Colombia le dio una familia, que siente que el país cafetero es su casa y acusó a Santacruz de quererlo provocar, además de generarle perjuicio con sus declaraciones "injuriosas".

Viera rechazó las acusaciones recibidas

"Me permito informarles a los medios de comunicación y al público en general que rechazo contundentemente las declaraciones injuriosas y calumniosas realizadas por el Gerente Deportivo de la Asociación Deportivo Pasto, el señor Alberto Santacruz, en las que me acusa de ser una persona racista, despectiva, irrespetuosa y xenófoba", comenzó diciendo el exgolero de Nacional en el comunicado.

"En primer lugar, quiero poner de presente que gracias a la posibilidad que me otorgó Junior en el 2011, he tenido el orgullo y placer de vivir aquí por más de 10 años en este hermoso país, el cual lo considero mi casa, y me dio una familia. En esa medida, y respetando todas las regiones de Colombia, que repito, considero mi casa, jamás he insultado ni insultaría a una persona por un lugar de residencia, procedencia o raza".

"Así las cosas, considero que la conducta del señor Santacruz es, a todas luces, tendenciosa y oportunista, pues al realizar declaraciones infundadas y encaminadas, exclusivamente, a generar repudio mediático, está atentando contra mi buen nombre, mi dignidad y mi honra. Contrario a lo que quiere hacer entender el señor Santacruz, fue él quien me quiso provocar, acusándonos a mí y a Junior de ser unos "ladrones del fútbol", demeritando por completo nuestra noble profesión y el esfuerzo que hacemos día a día para el bien del deporte".

AFP

El uruguayo es el más ganador de la historia del club

"Lamento profundamente que estas falsas acusaciones sean realizadas por un dirigente y representante del Fútbol Profesional Colombiano, que, en principio, debería ser un modelo ejemplar de rectitud y honradez. El señor Santacruz no tiene ni tendrá ningún tipo de sustento probatorio pues, como podrán observar en el video que presento junto con este comunicado, en ningún momento me manifesté de forma racista ni xenófoba".

"Para finalizar, quiero dejar en claro que, por lo general, este tipo de situaciones se quedan en la cancha. Sin embargo, no puedo quedarme callado ante este tipo de acusaciones falsas que no solo ensucian mi buen nombre, mi dignidad y mi honra, sino también la del club que represento".

"Todo lo que he tratado de conseguir a lo largo de mi historia deportiva ha sido de manera limpia, sudada y dentro del campo. Y no haría a los demás lo que no me gustaría que me hagan a mí. Atentamente, Mario Sebastián Viera".