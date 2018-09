El estreptococo que ya mató a cinco niños y un adulto en Argentina 

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió este martes una alerta epidemiológica por la muerte de, hasta ahora, cuatro niños y un adulto infectados por la bacteria Streptococcus pyogenes, más conocida como estreptococo. Entre los fallecidos hubo un bebé de 5 meses, cuatro menores de entre 3 y 7 años y un hombre de 38 años, según informó Clarín.

Este germen se instala en la garganta y puede derivar en una faringitis o escarlatina, o manifestarse también mediante irritaciones en la piel. Si se diagnostica a tiempo, el paciente recibe un tratamiento de antibiótico que combate la bacteria sin mayores complicaciones. El escenario pasa a ser complejo cuando el estreptococo, o cualquiera de sus toxinas, se trasladan a la sangre. Allí puede causar infecciones complicadas y, eventualmente, la muerte.

Lea también: Bacterias que vencen antibióticos: un fenómeno que crece en Uruguay

“Ese escenario es realmente muy poco frecuente. El estreptococo es una bacteria sensible al antibiótico y con la medicación se maneja y se controla perfectamente”, aseguró a El Observador Álvaro Galiana, médico encargado de servicio de infecto contagioso del hospital Pereira Rossell.

El Observador consultó al Ministerio de Salud Pública (MSP) para conocer la situación que vive Uruguay frente a la epidemia en Argentina, pero las autoridades todavía no han dado respuesta.

“Toda bacteria se puede trasladar de país, pero no necesariamente eso significa que tenga que ocurrir. En este momento en Uruguay no hay una situación de alerta. Yo no he visto ningún paciente que manifieste situaciones virulentas. En los CTI de nuestro país tampoco he visto internaciones graves por este motivo”, detalló Galiana.

En Argentina han muerto cuatro niños por esta enfermedad, además de un adulto, y hay otros dos en estado grave. “La bacteria produce muchas enfermedades, como la faringitis, meningitis pero hay formas invasivas, donde la bacteria penetra en el organismo y produce una enfermedad sistémica de todo el organismo, porque tiene toxinas que afecta a varios órganos”, explicó la médica Liliana Arce, jefe de Infectología del Hospital Pediátrico de Misiones, centro donde murió una de las víctimas, según radio Mitre.

Galiana manifestó que la situación argentina le llama la atención. “Si existen cinco fallecidos distantes el uno del otro, lo que se me ocurre pensar es que tal vez hay una nueva cepa violenta en el estreptococo que afecta a diferentes personas”, dijo el médico y advirtió que los escenarios complicados dependen del sistema inmunológico que hospede al germen, de si están sanos o debilitados. Por eso, lo que para algunos es mortal, para otros puede ser banal.

Síntomas y grupos vulnerables

Las principales señales del estreptococo, que se presentan con mayor intensidad cuando se aproxima la primavera, son el dolor de garganta, la fiebre y erupciones en la piel. Hay que diferenciar que si el paciente padeció previamente una gripe o presentó un cuadro de mucosidad nasal, el dolor de garganta podría ser ocasionado por un virus y no por la bacteria en cuestión. De todos modos, la sugerencia de los cuerpos médicos es recurrir lo antes posible a una consulta.

Lea también: El MSP aprobó medicamento para el cáncer a paciente que murió hace un mes

El estreptococo afecta a todos los grupos de riesgo pero, principalmente las víctimas más vulnerables son los niños, dado que presentan sistemas inmunológicos más endebles que los adultos. Lo mismo con las personas que sufren enfermedades crónicas, embarazadas y mayores de 65 años.

Si se detecta cualquiera de estos síntomas, lo mejor es trasladarse hasta la emergencia y solicitar que se realice un test rápido de estreptococo. Si da positivo, el médico recetará un tratamiento de antibiótico y, en teoría, el usuario quedará fuera de peligro a los pocos días de ingerir la medicación.