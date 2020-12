¿Qué explicaciones dio Decurnex sobre la no renovación de Castro y Fernández?

El presidente de Nacional José Decurnex habló sobre la decisión del club de no renovar ninguno de los contratos que vencen este jueves 31 de diciembre, salvo el de Felipe Carballo con el que se realizan gestiones para extender el préstamo de Sevilla.

"Cuando se hace una análisis del club hay que separar las cosas y analizarlas en frío. Porque al final todos queremos el bien de Nacional. Lo que pasó luego del clásico para mí es un episodio complejo que debe quedar puertas adentro", dijo al programa partidario Pasión Tricolor que se emite por AM 1010 sobre el hecho de indisciplina que varios jugadores y algunos funcionarios del club protagonizaron después de perder el clásico con Peñarol por el Torneo Intermedio y con el que violaron la burbuja sanitaria que tenía montada el equipo que se aprestaba para recibir a River Plate por la Copa Libertadores.

Decurnex reconoció que tomó conocimiento del hecho dos o tres días después del clásico. Sin embargo, el episodio se hizo público a través del diario El País una semana después del clásico.

Diego Battiste

Gonzalo Castro en su memorable clásico del Intermedio 2019

Si bien los contratos que se vencieron fueron los de Luis Mejía, Rodrigo Amaral, Ayrton Cougo, Gonzalo "Chory" Castro, Sebastián "Papelito" Fernández, Santiago Rodríguez, Mathías Suárez, Claudio Yacob, Miguel Jaquet y Agustín González, todas las preguntas de la entrevista e incluso los mensajes de los hinchas que se leyeron al aire apuntaron a la no continuidad de dos de los jugadores más queridos por la hinchada: Castro y Fernández.

"Las decisiones son una mezcla de cosas. Son decisiones que engloban un montón de aristas y se tomó esta decisión en la comisión directiva por unanimidad y sin considerar ningún tipo de excepción porque eso sería borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Nacional toma una decisión de no renovar ninguno de los contratos que vencen por razones económicas, por decisiones que se tomaron por el club tras la noche del clásico y porque por haber pasado lo que pasó se necesita un cambio; es natural, cuando pasan estos cimbronazos, se debe buscar un camino de reconstrucción de cambio y se entendió que no es una decisión basada solo en un aspecto y por eso no hacemos ninguna excepción. Es un momento de recambio importante para arrancar de un ángulo distinto", explicó.

Ines Guimaraens

Papelito Fernández y una historia de goles claves

Cuando se le cuestionó si tomar esas decisión de no renovarles no era entregarle el campeonato a Peñarol, Decurnex dijo: "Respeto las opiniones, pero te transmito una visión distinta: el evento post clásico implica tomar decisiones que tal vez no priorizan lo deportivo; es una decisión muy dura que tuve que tomar. En directiva dijimos que Nacional tiene 121 años de historia y hay bases fundamentales fundacionales y estructurales que no podemos cambiar por un Clausura ni por un Uruguayo. Cuando se toman decisiones complicadas, siempre son difíciles y tenés que dejar algo de lado. Si buscás armar una colcha de retazos las decisiones siempre son a medias y por eso no hicimos excepciones. No creemos que el valor de Nacional sea ganar un Uruguayo sino ser un club distinto que marcó la historia en Uruguay, en América y en el mundo".

"Hay bases fundacionales que no se pueden transar porque el mensaje es distinto. No sé si le estamos regalando el campeonato al rival. Tenemos un plantel extremadamente competitivo. Entramos a una etapa final siete puntos arriba de nuestra tradicional rival y tengo toda la expectativa de ganar el Uruguayo. Tampoco pongamos el bochín en un lugar donde no sabemos si va a estar. Entiendo el enojo del socio, la frustración, lo que siente el hincha, pero nos enfrentamos a esta decisión 11 directivos y son decisiones que nos tocaron, que tienen que marcar nuestra visión de un camino de lo que ha significado la historia de Nacional. Si estamos priorizando la institución y sus valores sobre un resultados deportivo: la respuesta es que sí", agregó.

"Importa siempre ser campeones, pero a la hora de tomar una decisión a veces la parte deportiva puede quedar en un segundo plano", dijo el titular de los tricolores.

"Alonso y Giordano actuaron como el club hubiera esperado y no tienen responsabilidad, como tampoco la tiene la seguridad de Nacional", dijo Decurnex sobre el episodio ya que en la burbuja el plantel estaba bajo el mando del mánager general Iván Alonso y el entrenador Jorge Giordano del que dijo que fue confirmado en el cargo porque "hizo un muy buen trabajo" desde que sustituyó a Gustavo Munúa.

ERNESTO RYAN / POOL / AFP

Jorge Giordano, conformidad con su labor

Cuatro funcionarios cesados

Decurnex reconoció que cuatro funcionarios del club fueron cesados tras el hecho de indisciplina, aunque no quiso revelar los nombres: "No es para hablarlo públicamente", dijo.

Según pudo saber Referí uno de los funcionarios cesados fue Juan Pablo Sesto, encargado de prensa del club.

La conformidad con Iván Alonso

Diego Battiste

Decurnex destacó el rol y la gestión de Alonso

Decurnex dijo que el contrato con Iván Alonso aún no fue renovado pero que estima que sí lo harán en un futuro cercano: "Creo que sí va a renovar, creo que en dos años tuvo un rol muy específico en el área deportiva y en un departamento nuevo que es la marca y el marketing", dijo.

Entonces a Decurnex le cuestionaron que las llegadas de Hugo Magallanes y el paraguayo Miguel Jacquet le costaron a Nacional US$ 500 mil y que ninguno de los jugadores rindió. Y también que el mánager del club es amigo de tres contratistas que colocan jugadores en Nacional: Uriel Pérez, Rafael Monge y Fernando Pavón. El presidente respondió: "El primer responsable de los jugadores que se traen soy yo. Los jugadores se sugieren entre Alonso y Giordano con el entrenador de turno y conforme al presupuesto del club. Empresarios que hayan traído jugadores a Nacional hay seis o siete. A (Pablo) Barrientos lo elegí yo. Lorenzetti no vino con ninguno de esos empresarios y tampoco funcionó. Reconozco que han habido errores, pero cuando se hace un balance hay que poner las otras: hoy disfrutamos de un (Sergio) Rochet que hace un año no lo conocía nadie, (Agustín) Oliveros fue un acierto, Felipe Carballo también traerlo. Si nos vamos a focalizar solo en los errores es una visión parcial".

"Han habido muchas aciertos pero han habido varios errores en incorporaciones que no terminaron de consolidarse y cuando bajás el presupuesto como lo ha hecho Nacional año a año, tenés que ser cada días más certero", expresó Decurnex. "¿Hay errores? Sí y van a seguir habiendo, pero somos campeones uruguayos, quedamos entre los ocho mejores de América, estamos primeros en la Tabla Anual y tenemos la posibilidad de ser bicampeones uruguayos: hay poner las cosas en contexto", argumentó.

Decurnex remarcó especialmente la gestión de Alonso en el área de marca y marketing: "Esta es la función menos conocida y nos ha permitido empezar a generar un Nacional distinto de posicionamiento a nivel local con el que incrementamos ingresos en más de un 30% y 35% a través de espónsores. Conseguimos otros que no estaban invirtiendo en el fútbol. Se trabajó fuerte el área de socios, con involucramiento de teconología para conocer al socio de forma distinta. Se hizo una campaña especial, la de Nacionalizate y hoy son tenemos más de 200 mil hinchas nacionalizados que han generado ingresos diferentes. Se promovió Nacional TV y para febrero vendrá una recomposición del mundo de socios en distintos estratos con nuevos beneficios y con un proyecto ambicioso que aún no está cerrado y que apunta al socio del interior que vendrá con nuevos ingresos de alrededor de US$ 1 millón. No es un área con mucha promoción".

Secretario técnico se busca

"En el área deportiva, este año Iván estuvo bastante más alejado mientras Jorge fue el secretario técnico donde consolidó todo el mundo deportivo con la recomposición del funcionamiento de la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, la contratación de (Esteban) Gesto que vino a ayudar a rearmar el mundo Nacional deportivo. Cuando pasó Jorge al cargo de entrenador, Iván lo ayudó en la secretaría técnica, pero ahora tendremos que velar por alguien que ejerza esa función porque Jorge es el entrenador y en la otra parte de Los Céspedes, en la Ciudad Deportiva y en las formativas tenemos que tener a alguien que esté al mando de eso".