¿Qué le dicen los productores cuando se ven cara a cara con el ministro de Ganadería?

Cuando el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, llega a un ámbito en el que hay alguna actividad del sector agropecuario se convierte en un imán que atrae a los productores: los abrazos de otros tiempos fueron reemplazados por choques de puños o de codos y extensas charlas. En esos encuentros, ¿qué es lo que le dice la gente del agro?

“Me dicen de todo. En general no recibo quejas, más bien propuestas o comentarios. Pero lo que más quieren saber es qué estamos haciendo. En qué estamos trabajando, cómo es la vivencia de ser ministro o de estar dentro del ministerio. Eso es lo más común”, contó el secretario de Estado.

En diálogo con El Observador, sostuvo que estas visitas, como la que realizó este viernes a las instalaciones de campo de la Asociación Rural de Florida (ARF), “son un recreo”, porque lo llevan a lugares muy queridos para él.

Uriarte, quien solía acudir a este tipo de eventos como productor agropecuario, dijo que lo más destacable de participar de estas actividades es “el cariño, el apoyo, el compromiso” que recoge. “Es indescriptible y es el mejor lugar para cargar la batería”, afirmó.

Manuela García Pintos

Este viernes 5, como se indicó, El Observador presenció la primera actividad ganadera presencial en materia de exposiciones de genética que se realizó desde que se instaló la emergencia sanitaria por el covid-19 (coronavirus).

Uriarte fue, como se esperaba desde que anunció su concurrencia, uno de los grandes protagonistas en el 5° Concurso Nacional Vientres Angus, evento tutelado por la Asociación de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

Esta vez Uriarte no fue solo. Lo acompañó una buena cantidad de jerarcas de su cartera, como el subsecretario Ignacio Buffa; el director de Descentralización, Carlos Rydstrom; y el director Forestal, Carlos Faroppa; entre otros.

Su opinión sobre la jura

El ministro comentó, entre risas, que "no pudo ver mucho” la jura de animales, dado que los saludos interrumpían el seguimiento de la actividad continuamente.

A su vez, recordó que en la primera edición de esta exposición de vientres Angus de Florida participó, junto a su hija, como jurado.

“He seguido estos eventos de cerca, y lo destacable es el nivel genético. Para ser honesto, no pude disfrutar lo que hubiera querido de los animales”, finalizó.

Manuela García Pintos

Qué significan estas visitas para los anfitriones

Álvaro Díaz Nadal, presidente de la gremial de criadores de Aberdeen Angus, comentó a El Observador que “fue una excelente señal” por parte del ministro y del subsecretario estar presentes ambos en un evento de este tipo, porque entiende que “es una clarísima muestra de apoyo”.

“El sector está acostumbrado a trabajar sin estos gestos. Creo que, en momentos tan duros como el que estamos viviendo, con un otoño que no hubo, una seca importante y un invierno que pinta complicado, que el ministro esté cerca del campo y de la gente es una señal fuerte y clara. Y que venga con el subsecretario es una señal más fuerte y más clara”, opinó.

Manuela García Pintos

En tanto, Sebastián Mercant, presidente de la ARF, contó que “Uriarte es un amigo de la casa” y que, antes de asumir el mandato, visitó la institución para interiorizarse sobre algunos aspectos.

“Estamos en contacto directo. Cuando lo invitamos no dudó en venir y para nosotros eso jerarquizó al evento. No sabía que iba a venir Buffa, me sorprendió”, dijo.

Mercant también explicó que estas presencias son “buenas señales” para el sector que hoy, según afirmó, “se siente más respaldado”.

“Creo que cuando el agro siente respaldo invierte, funciona y vamos a salir adelante”, concluyó.