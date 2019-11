¿Qué leen los que leen? Esto contestaron cuatro figuras de los medios y la cultura

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1 - ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2 - ¿Qué libro está leyendo?

3 - ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

La idea es que, cada mes, la web de la sección se nutra de recomendaciones colectivas de los cuatro participantes del ciclo. En esta segunda edición –conjunta, porque en papel ya se publicaron cuatro– los participantes de noviembre son los periodistas Christian Font y María José Borges, la directora de cultura Mariana Percovich y el filósofo y docente de la Universidad Católica Javier Mazza. A continuación, sus lecturas.

Mariana Percovich / Directora de Cultura de Montevideo

Dramaturga, directora de teatro y apasionada de las letras, Percovich demuestra con estas lecturas estar muy atenta al zeitgeist literario nacional; en su selección entran mayoritariamente autores uruguayos, incluso un par de dramaturgas que, según confesó, ni ella conocía y que ahora pretende llevar a las tablas.

1- Las aventura de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Tiene una potencia con la palabra, y a su vez una seducción y erotismo, que uno vive la historia de la mujer de Martín Fierro y su relación amorosa con una inglesa por los caminos de la Pampa. Es una delicia de libro y tiene un estilo portentoso.

2- Gracias a la reciente feria del libro tengo muchos libros nuevos. Ahora estoy leyendo Habla el huérfano, de Hugo Achugar, de Estuario Editora. Me estoy encontrando con preciosuras y joyitas, y este es Hugo con toda su brillantez, su amor y su ironía en el papel impreso.

3- Arqueología amorosa, la antología poética de Cristina Peri Rossi; La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, de Claudio Invernizzi, que estoy deseando poder empezarlo; y después una joyita de Salvadora Editora, una colección de dramaturgia uruguaya de 1930 a 1973, de Clelia Palas y Laura Cortinas.

Christian Font / periodista, crítico de cine

Font respondió a la consigna de la lectura casi instantáneamente. Acostumbrado a tener la cultura en la punta de la lengua, el conductor de Buen día Uruguay y periodista de Revista Noticias enumeró sus libros actuales con la misma convicción con la que, al mismo tiempo, los recomendó.

1- Entre Ellos de Richard Ford (2017). Es una crónica maravillosa de épocas varias entre dos obituarios, el de la madre del autor en los 80’ y el del padre, que nunca pudo escribirle porque murió cuando Ford era adolescente. A su vez, es un elogio a vivir una vida simple, día a día y sin grandes ambiciones.

2- Estoy terminando Brindis por Pierrot de Mauricio Rodríguez y tengo empezados La biblioteca de los libros rechazados de David Foenkinos y Lou Reed era español de Manuel Vilas. Los leo -y alterno- con menos frecuencia de la que debería.

3- Las dos mini torres incluyen lo nuevo de Sacheri (Lo mucho que te amé), Mediocampo de Andrés Torrón (de la colección Discos de Estuario), un libro sobre Spielberg del crítico argentino Leonardo D’Espósito, Casi uruguayo de Gustavo Sala y lo último de Foenkinos, Hacia la belleza.

María José Borges / periodista

Hoy su voz se escucha en Océano FM, pero también la vimos en TNU y bastante antes la leímos en las páginas de El Observador. Esta semana es la elegida de este espacio para presentas sus lecturas de ayer, hoy y mañana, y van desde la lejana Islandia hasta el Uruguay de 1900.

1- La mujer es una isla de Auður Ava Ólafsdóttir. Una treintañera hace un cambio radical en su vida y emprende un viaje por Islandia, sin mayor guía que la intuición y con un niño a cargo (que no es suyo). Estuve un tiempo atrapada en ese paisaje neblinoso y de arena volcánica, que resulta ser paradójicamente esperanzador.

2- La luz negra, de María Gainza. Una historia de verdades y falsificaciones en el mundo de las artes plásticas. Ética, estética, personajes y sarcasmo puramente argentinos.

3- Amor libre, de Roberto de las Carreras. Este escritor montevideano un día volvió de Buenos Aires y encontró a su esposa con otro hombre. Eso le desató una serie de reflexiones que desafiaron a la pacata sociedad del 900 y que están en esta publicación.

Javier Mazza / Filósofo, docente en la Universidad Católica

Quien haya asistido a alguna de sus clases tiene bien claro que Mazza es una fuente permanente de recomendaciones literarias, tengan que ver con su objeto de estudio o no. Y eso traspasó el aula cuando comenzó a tener su columna en Abrepalabra, en Océano FM. Por eso, esta semana es el elegido del suplemento.

1- El artesano del sociólogo Richard Sennett. Alumno de Hannah Arendt, trata de recuperar el valor del trabajo artesanal en cuanto a lo que aporta al conocimiento. Es una reflexión interesante sobre la capacidad humana en términos técnicos y una valorización digna a tener en cuenta en esta época dominada por la tecnología.

2- The Game de Alessandro Baricco. Es su segundo libro sobre la cultura digital, y da una mirada distinta a algo que me toca leer mucho por cuestiones académicas. Es una mirada descontracturada, fresca y enriquecedora que viene del mundo de la literatura sobre un fenómeno en el que abundan las polarizaciones.

3- Born to run, la autobiografía de Bruce Springsteen. Está ahí en la mesa de luz esperando a que pueda hincarle el diente. He leído un poco sin mi propio permiso y promete mucho. Tiene la pluma de Springsteen para escribir canciones, pero dedicada a su vida. Me interesa por cuestiones filosóficas, pero también porque soy fan de su obra.