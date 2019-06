"Que no falte nadie": la insistencia de Martínez para votar el 30 de junio

El 1 de junio de 2014, las elecciones internas del Frente Amplio movilizaron a poco más de 300 mil personas. Los 301. 972 votantes que optaron por ir al circuito que les correspondía para elegir entre Tabaré Vázquez o Constanza Moreira representaron el 35% del total de ciudadanos que decidió votar en una instancia no obligatoria. Quien obtuvo el porcentaje mayor fue el Partido Nacional con 48%.

El bajo porcentaje para un partido que terminó siendo electo gobierno por tercera vez en noviembre de ese año, reafirmó algo que en el Frente Amplio se conoce bien: a los frenteamplistas las internas les dan pereza. Sin embargo, para el 30 de junio de este año, la coalición de izquierda tiene como objetivo revertir esa situación. No en vano, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, está saliendo a recorrer el país para convencer a los frentistas que voten el 30 de junio. Y no en vano tampoco, el precandidato Daniel Martínez comenzó desde este fin de semana a pedir especialmente en sus discursos que el día de la elección interna no quede ni un frenteamplista sin votar.

“El 30 de junio que no falte nadie votando por el Frente Amplio. Todo el mundo a hacerse presente en las urnas. Estaremos todos”, dijo este sábado durante una recorrida por ferias de Canelones y Santa Lucía. Algo similar repitió este domingo en la Cruz de Carrasco y reafirmó al ser entrevistado por Telemundo.

“Si bien históricamente el Frente Amplio tiene bajo porcentaje (de votación en las internas), es muy importante ir dando un salto de calidad, de fuerza, que haya un importante respaldo y que sea el preámbulo para el 27 de octubre”, dijo a Telemundo y afirmó que “al frenteamplista las internas no le gustan mucho”.

“Será por nuestro origen, porque tenemos la posibilidad de hacer actos conjuntos. (La del Frente Amplio) es una cultura de acuerdos y no de ataques internos, algo que para nada se da en otros partidos”, agregó.

Para el precandidato –que va primero en todas las encuestas-, “el 30 de junio es un día de acumulación de fuerzas” y el voto es una muestra de “la reafirmación frenteamplista”. “Hay que demostrar que estamos orgullosos. Corregiremos los errores pero ante todo seguiremos apostando a un Uruguay que sea de todas y de todos. ¡Arriba!”, dijo para cerrar su discurso del sábado en una recorrida por ferias canarias y anunció que “gane quien gane el 30 de junio” los cuatro precandidatos frenteamplistas se abrazarán esa noche en le Huella de Seregni “pensando en el 27 de octubre”.

Al igual que Martínez, los precandidatos nacionalistas Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou también insisten con la necesidad de que los ciudadanos voten en la única instancia no obligatoria. “Ahora tenemos el primer obstáculo que queremos saltar que es la elección interna, que se juega en todos lados. No hay nada ganado. Es un día que va a hacer seguramente frío, vamos a estar en vacaciones de julio y si Dios quiere Uruguay va a estar jugando una semifinal o algo de la Copa América. Es un ratito ir a votar y nos jugamos cinco años”, dijo Lacalle Pou hace algunas semanas en un acto en Cardona (Soriano).

Larrañaga, en tanto, repite cada vez que puede que la elección para octubre y noviembre “se define el 30 de junio”. “Tiene que ser obligatoria para todos nosotros. Se define el menú electoral, se está eligiendo presidente ahora en junio”, dijo, por ejemplo, en un acto de la lista 2004 a mediados de abril.