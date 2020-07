¿Qué pasará con el precios de frutas y verduras con estos fríos?

Los intensos fríos no han incidido en la producción hortícola de campo de momento y, por lo tanto, los productores no prevén que la oferta al mercado disminuya ni que los precios se disparen. De todas formas, el verano seco determinó muchas de las características de las frutas y verduras del otoño y redujo la disponibilidad de otras, como puede ser el caso de la cebolla, papa y zanahoria. Además, en lo que refiere a las frutas de hoja caduca, el déficit hídrico también incidió en los rendimientos y en los tamaños, aunque no así en las frutas típicas de invierno, como los citrus.

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera de Uruguay, explicó a El Observador que el invierno y las heladas no han ocasionado mayores daños a la producción nacional y que, al momento, los cultivos se vienen desarrollando de buena manera o mantienen su calidad. En frutas –sin ser los cítricos– se cosechó todo y la producción de cítricos “viene normal” y con precios acordes a la época.

Desde la Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM) dijeron que la sequía estuvo instalada principalmente en el sur del país y la producción de citrus en Uruguay se concentra especialmente en el litoral norte, en Paysandú y Salto. De esa manera, de los tres cítricos más importantes del país –naranja, mandarina y limón– el limón fue el único afectado porque es el que concentra un mayor porcentaje de su producción en el sur. De todas maneras, según informaron, la oferta de citrus está en niveles normales: con buena calidad, oferta y precios normales dentro de lo esperado para la época.

Cebolla y ajo

Rolando mencionó que la producción de cultivos hortícolas de invierno, como cebolla y ajo, viene “a buen ritmo”, a pesar de que hubo rubros de hojas de campo con algún problema por los temporales, algo que se resolvió rápidamente para que no se afectara el abastecimiento en el mercado.

El granjero también informó que el abastecimiento de tomate y morrón se desarrolla de buena manera.

“Es lo normal para la época, estamos en invierno. En realidad hay un abasto de frutas y verduras que antiguamente no se lograba, pero ahora sí por el desarrollo de invernáculos y el abastecimiento del norte. Eso hace que podamos consumir, por ejemplo, zapallitos de tronco, que no es un producto invernal pero sí a través de cultivos en invernáculos se logra cosechar. Lógicamente el precio es acorde a la inversión que se hace para esta época”, explicó.

El valor de la producción nacional

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, destacó la relevancia que tiene la producción nacional, dado que cuando esta se termina ingresan productos del exterior pero a precios más elevados, dado que eso tiene un costo de importación. “Es lógico para la época. El consumidor tiene que darse cuenta de lo importante que es la producción nacional. Ahora es un momento que hay que importar cebolla, ajo o pera, y los precios se disparan. Hay que remarcar la importancia de la producción nacional para que se abastezca la canasta hortícola a niveles que la población pueda adquirirlo con facilidad”, concluyó.

Este martes habrá una nueva lista inteligente

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Mercado Modelo actualizarán este martes la Lista Inteligente, con una selección de nueve frutas y verduras de estación ricas, frescas y potentes que están en su mejor momento para ser consumidas, por su sabor, su valor nutricional y su precio.

La canasta es una fuente de inspiración no solamente para saber cuáles son las mejores frutas y verduras de estación, sino que también te da ideas para convertirlas en comidas saludables que enriquecen la dieta y permiten un ahorro sustancial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 400 gramos de frutas o verduras al día por persona, excluidas las papas y otros tubérculos. Sin embargo, en Uruguay este indicador solo llega en promedio a 311 gramos por persona diarios, según cifras del Observatorio Granjero de 2019, y es aún más bajo en la población de menor poder adquisitivo, donde el promedio apenas supera los 100 gramos.

Precios de referencia de la última lista inteligente publicada

Remolacha dos atados por $ 40

Zapallo kabutiá $ 29 el kilo

Perejil $ 19 el atado

Zanahoria dos 2 kilos por $ 50 o $ 35 el kilo

Lechuga tres por $ 30

Repollo de Bruselas $ 59 la bandeja

Limón dos kilos por $ 40

Mandarina $ 45 (variedad Criolla)

Naranjas dos kilos por $ 50

Fuente: De la Quinta