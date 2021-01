“Se logró un equilibrio casi perfecto entre cuidar la salud y la economía”

Pantalla Uruguay hará su primer remate del año el 28 de enero, ¿qué estima puede suceder en esa jornada?

Será el primer remate del año, tenemos una oferta interesante para la época y gracias a Dios el clima ha venido acompañando durante las últimas semanas. Sin dudas tendremos un muy buen remate, ágil y demandado, vemos que la demanda por ganados de reposición se reactivó después de las últimas precipitaciones.

¿Qué más puede explicar sobre el mercado de reposición y del mercado del ganado gordo?

En nuestro sector el agua es todo y el mercado fluctúa, en gran parte, en función de ella. Hoy estamos viendo un mercado de reposición activo. En estos primeros días del año hemos tenido mucho movimiento a nivel de negocios particulares, algo que no es común para la época. Quien tiene la posibilidad de reponer está visualizando oportunidades en el mercado y trata de asegurarse los muy buenos ganados con pocos kilos que aún están saliendo. El mercado de haciendas gordas, por su parte, ha encontrado un equilibrio en estos últimos días y muy probablemente va a ajustar al alza en las próximas semanas, producto de que la oferta de ganados prontos y bien terminados irá bajando.

Pantalla Uruguay innovó en 2020, ¿qué puede anunciar de lo que se viene en 2021?

En Pantalla Uruguay estamos constantemente trabajando para dar un mejor servicio y acercar mejores negocios a nuestros clientes. El año pasado realizamos una reestructura importante en la empresa y junto a nuestra nueva gerente, la licenciada Valeria Sasso, y una directiva joven que me acompaña, nos hemos trazado un nuevo plan de negocios a largo plazo. Este 2021 lo comenzamos con un cambio estratégico en la locación del remate, Pantalla Uruguay rematará desde el Parque Tecnológico del LATU, lo que nos da una mejor ubicación y mayor comodidad. En pocos meses seguiremos conociendo nuevas herramientas que vamos a poner a disposición de nuestros clientes.

¿Cómo aprecia al mercado para las carnes que el país produce y exporta, qué actitud debería asumirse en ese escenario?

No necesitamos nuevos mercados, necesitamos vender donde lo estamos haciendo con mejores condiciones y me refiero a temas arancelarios, que son los que hoy definen que podamos entrar en un mercado o en otro. El escenario mundial ha cambiado mucho en los últimos años, hoy somos chinadependientes. Actualmente, en plena pandemia, China es quien está tirando del carro, Europa sigue dormida.

Llega la zafra de terneros, ¿qué espera en demanda y precios?

Sin dudas en este año, comparado al anterior, tendremos menos terneros para comercializar. Si consideramos una menor oferta de terneros, una exportación en pie más activa como parece que va a ser y muchos productores preparándose con comida para el invierno, creo que la demanda va a estar asegurada y tendremos una buena zafra. Los valores como siempre los pondrá el mercado, pero creo que no tendremos inconvenientes en sostenernos arriba de los US$ 2 por kilo.

¿Cree que este nuevo escenario de valores para la soja influirá en el sector ganadero?

La sinergia entre agricultura y ganadería que tenemos en nuestro país es muy importante. La agricultura dinamiza de forma exponencial a la ganadería y así quedó demostrado en estos últimos años. De mantenerse la soja por encima de los US$ 500 no tengo dudas que el área a sembrar aumentará y es lógico. Hoy en día casi no existen agricultores que no tengan ganadería; el uso del plan de suelos hace que todos tengamos que rotar cultivos.

¿Cómo ve al sector?

Si vemos otros sectores, nos damos cuenta del privilegio que tenemos de pertenecer al sector agropecuario. Terminamos un año sumamente complejo desde todo punto de vista y siempre tuvimos destino para lo que producimos. Logramos mantener mercados que permitieron defender los valores de nuestra producción. Si China mantiene demanda y valores, y logramos que Europa se reactive, será un muy buen año. No tengo dudas que será mejor al 2020. Vacuna de por medio, vamos a tener un boom de consumo a nivel mundial y nos veremos beneficiados todos. Será el comienzo de un período de bonanza y un nuevo escenario mundial.

¿Qué balance realiza sobre la gestión del nuevo gobierno, a casi un año de su estreno?

Es excelente. A un gobernante le debemos pedir idoneidad, honestidad, transparencia, certezas... y todo eso lo ha tenido este gobierno. Logró un equilibrio casi perfecto entre cuidar la salud y la economía de todos. Sin dudas le quedan desafíos más que importantes, pero confío en que nos seguirán guiando de buena manera. Ha sido un gobierno proactivo que siempre le puso el hombro al sector productivo. Es fundamental se sigan tomando medidas que apunten a mejorar la competitividad de las empresas para mantener un nivel de actividad acorde y empezar a bajar el desempleo que produjo la pandemia.

Enseñanzas

Consultado sobre qué le dejó 2020, Federico Jaso dijo: “La excelente transición en el cambio de gobierno. La capacidad que tenemos todos de readaptarnos y reinventarnos a las nuevas realidades y la empatía de los uruguayos. Debemos estar todos los uruguayos juntos, olvidarnos las diferencias y darnos la mano de una vez por todas. Lo mejor siempre está por venir y depende de nosotros mismos.