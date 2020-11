"Si hay que apretar perillas, es ahora o nunca", dijo infectólogo Savio ante aumento de casos

Las cifras de contagios de coronavirus que publica el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) muestran con mayor frecuencia nuevos récords y los números de este sábado rompieron otra barrera: se superaron los 200 casos positivos en un solo día. El incremento de infectados es seguido con preocupación por el gobierno pero también por médicos especialistas, que advierten sobre la necesidad de que la población siga las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.

El infectólogo Eduardo Savio afirmó que esta tendencia de aumento de casos de coronavirus –que lleva algunas semanas– "difícilmente se pueda revertir" y advirtió sobre el "comportamiento social" que está teniendo la población. "Si no cambia, día a día los casos van a ser peores", dijo a Telenoche.

"Todos sabemos lo que hay que hacer: hay que socializar poco, usar la máscara, mantener espacios y ambientes ventilados. Pero hay mucha parte de la población que no lo está haciendo y, entonces, todo esto va muy mal", dijo.

"Es un momento para la reflexión de todos nosotros. Desde quienes gestionan la pandemia, todo lo que había que hacer se hizo. Pero en la medida que los proveedores de infección –que somos los ciudadanos– no achiquen la actividad, esto va a seguir igual", agregó.

El infectólogo Henry Albornoz tiene un pronóstico similar. El médico resaltó que ya son cuatro las semanas de aumento de casos y adelantó que no habrá un descenso del número de contagios en el corto plazo.

Para el médico, el factor que más influye en el aumento de casos es la "reactivación" y la "movilidad" que hay en "todos los niveles", dijo este sábado en Subrayado.

"Estamos en un momento difícil y hace prever que en dos o tres semanas esto pueda estar un poco más complicado", anticipó Albornoz y dijo que lo "más optimista" que puede ser es que estas cifras se mantengan.

Albornoz explicó que no hubo una gran "sobrecarga" en los sistema de salud porque la mayoría de los nuevos casos se dan en personas jóvenes, que no tienen enfermedades precedentes y no necesitan ser internadas.

Sin embargo, el infectólogo pronosticó como probable que ingresen a los CTI personas más jóvenes de las que lo hacían hasta ahora, que tenían por encima del 60 años. "Como sociedad tenemos que estar preparados para que esto empiece a ocurrir y, no ser alarmistas, pero saber que eso nos va a pasar", sostuvo.

También dijo que el principal problema del verano no será lo que pase en las playas, sino las movidas sociales en la temporada.

Savio apuntó que los lugares en los que hay más contagios son los gimnasios, los locales de comida, los boliches y los geriátricos, y opinó que el "foco" hay que ponerlo en estas áreas.

"Las perillas están hechas para abrirse y cerrarse. Toda medida que no se tome ahora, antes que la cosa pase a mayores, va a llevar a que luego sea mucho más difícil volver a atrás. Por lo tanto, si hay que apretar perillas, es ahora o nunca", dijo.

Para Savio, las actividades que deben cerrarse son las que "demostraron con números y con infecciones" que hay mayor socialización y menos cumplimiento de las normas, como espacios deportivos, gastronómicos y boliches. "Vamos a diferenciar lo imprescindible de lo que es parcialmente prescindible", comentó.

El profesional explicó que la pausa mínima de las actividades debe ser de 20 días como mínimo, de forma de llegar a estar en una situación sanitaria similar a 15 días atrás.

Para el infectólogo Julio Medina Uruguay "inexorablemente" está perdiendo "su lugar de privilegio", que se ganó por los buenos números de los primeros meses de pandemia.

Medina publicó un mapa en el que se aprecia a Uruguay en zona naranja. Para estar en zona roja, el país debe sumar durante dos semanas cerca de 125 casos diarios y tener una positividad mayor al 4% del total de los hisopados realizados, sostuvo.

Cuando en promedio sumemos ≈ 125 casos diarios durante 2 semanas y conjuntamente la tasa de positividad sea mayor al 4% durante una semana, entonces entraremos a la zona roja del mapeo de colores (porque cumpliríamos el primer criterio de ALTO RIESGO) (1/2) pic.twitter.com/uDTbPNeSTR — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) November 29, 2020

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, escribió en su cuenta de Twitter que hay que "redoblar esfuerzos" y aseguró que desde la cartera están "dejando el cuero".

#+casos+conciencia+trabajo intenso para mantener la inciativa frente al avance del Virus. Coordinación con laboratorios, prestadores de salud públicos y privados, gremios,intendencias, contratación de rastreadores, MSP, MDN, https://t.co/aLqFOGTAFr.MEF, MTSS, ASSE, UDELAR. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 28, 2020

"Debemos mantenernos unidos ahora más que nunca. Seguir las recomendaciones de los expertos, ya conocidas. El sol no se tapa con la mano. Todos juntos saldremos adelante", escribió.