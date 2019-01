“Si nos enfocamos en el final de la película, nos va a sorprender el principio”

El entrenador de la selección sub 20 de Uruguay, Fabián Coito, desgranó la forma en que Uruguay llega al Sudamericano de Chile, en el que debutará el próximo viernes.

Si tuviera que resumir la preparación de esta sub 20 para el Sudamericano, diría que…

El equipo evolucionó mucho. Sé, a través de las experiencias que tuvimos en diferentes selecciones, que el período de trabajo es largo, es muy importante, pero no es definitivo al momento de determinar el perfil del equipo. El equipo se decide en este período para el campeonato, y durante todo el largo tiempo de preparación (en este caso desde agosto de 2017) le vamos dando posibilidades a jugadores que en sus clubes se van destacando y les llegan posibilidades del exterior, de comprarse con futbolistas de buen nivel de otros equipos, de entrenar en buenas canchas, de competir internacionalmente y de ir dando unas ideas conceptuales muy generales. Después el perfil del equipo y el estilo del juego lo damos en esta última etapa de preparación, luego de haber tenido ese tiempo que nos permitió elegir con qué jugadores decidimos afrontar la competencia.

¿Qué se verá en definitiva en la cancha?

Por lo pronto, el estilo de un equipo lo dan sus futbolistas. Hay futbolistas que están jugando en Primera que tienen muy buen criterio para tomar decisiones a la hora de salir a marcar y de jugar la pelota. Es un equipo muy dinámico. Intentamos combinar mediocampistas y atacantes en la zona donde hay menos espacio y menos tiempo, y eso se logra no solo trabajando con el mediocampista que pasa la pelota sino con mucha movilidad de los que están delante de la línea de la pelota y la aparición de los que llegan desde atrás con desdoble y que puedan generar sorpresas, para lograr superioridad numérica. Eso fue lo que intentamos. Después, también, frente a determinadas estrategias o alguna selección que nos plantea una característica de fútbol específica, veremos de qué manera imponemos esos mismos conceptos.

El entrenador no puede imaginar una expresión colectiva muy diferente a lo que cada uno individualmente pueda brindar. Esta selección sub 20 es un equipo bastante agresivo, muy intenso, con el que intentamos generar muchos circuitos de juego.

Los jugadores tienen en la cabeza la defensa del título logrado en 2017, y lo comentan, ¿de qué forma le saca presión a esa situación?

No es fácil, cuando hoy nos toca ir a defender un título. De todas formas, en ningún momento los comparé ni intenté generar una similitud o referencia con la anterior sub 20. Entiendo que cada grupo escribe su propia historia. Nosotros apuntamos mucho, en base a la experiencia, a qué cosas entendemos son importantes y cuáles no, y en ese sentido nunca consideramos ni nos enfocamos en el final. El objetivo es el principio, por tanto si nos preparamos bien para ir haciendo las cosas a medida que van sucediendo creo que tenemos posibilidades de estar en la definición. Si nosotros nos distraemos en pensar e imaginar el final de esta película nos va a sorprender el principio sin saber cómo resolver. Creo que ahí está el tema más importante. El resto vendrá solo. Intento que ellos se sientan cómodos con un juego y se preocupen con intentar llevarlo adelante y que eso sea lo que esté en nuestra mente. ¿Lo otro? Es lógico, porque siempre hay espacio para imaginar lo mejor porque jugar al fútbol para ellos es parte de su pasión. Y las cosas que nos apasionan siempre nos dan posibilidades para soñar con cosas buenas y eso es imposible no tenerlo. No podemos es desenfocarnos o distraernos excesivamente en eso sin darle interés a lo que realmente importa: la preparación y lo primero que tenemos por delante.

¿Cada vez más las selecciones se integran con futbolistas que llegan desde el exterior? ¿Es la nueva tendencia?

Eso forma parte de la realidad de este momento del fútbol. Uruguay está muy bien posicionado a nivel de selecciones. Tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, entonces esos equipos vienen a Uruguay a buscar futbolistas cada vez más jóvenes a los efectos de que completen la formación en esos países. Es una realidad.

¿Qué aportan esos jugadores que llegan desde el exterior?

Nuestro fútbol tiene un estilo bastante definido. Fútbol vertical, pases directos de defensas a atacantes por tanto la tarea del mediocampista más que nexo entre defensa y ataque se transforma más en un jugador de cobertura, de llegada, de pase largo. En el exterior el fútbol que generalmente desarrollan es de evolución, de progresión, en donde buscan sociedades y jugar a espaldas de los rivales, y me parece que es una propuesta de juego interesante y valiosa que puedan tener también nuestros futbolistas. No debemos perder nuestro estilo, porque somos muy buenos en muchos aspectos, pero debemos intentar incorporar esos nuevos hábitos que nos harían un equipo más competitivo.

¿Cuánto dificulta no tener a esos jugadores que no están durante tanto tiempo en el año?

No los tenemos, pero vas viendo que como entrenador tenés que ir intentando y generando esa idea. Pero hoy tenemos una misión: la idea es forma futbolistas y combinando con el trabajo que realiza en los clubes, que cuando vengan aquí crezcan y se potencien en todos los aspectos. También debemos intentar proveer a la selección nacional de posibles jugadores para tener en cuenta. Luego el entrenador de la selección mayor resolverá en qué momento recurre a ellos.

¿Cómo se encuentra Schiappacasse de la sobrecarga muscular?

Está bien. Podría haber realizado algunos minutos de fútbol (este sábado ante Florida), pero preferimos cuidarlo y cuando estemos en Chile (el lunes) se integrará al equipo.