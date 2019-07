"Tenemos que entrar a los asentamientos": La arenga de Villar al FA antes de la interna

Quienes conocen a Graciela Villar –candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio– destacan ante todo su carácter combativo y su compromiso con los barrios más pobres. "Se trilla todo el territorio", repetían en el oficialismo cuando se confirmó su postulación a cargo del candidato Daniel Martínez y comenzaban a aflorar las preguntas sobre la trayectoria y las credenciales de la exedila de Montevideo, una figura de baja exposición pública y poco conocida incluso por algunos militantes y dirigentes de la coalición de izquierda.

En un discurso realizado en mayo en el marco de la reinauguración del comité de base Elena Quinteros, Villar dio muestras de ese énfasis en los cantegriles y su preocupación por el gradual alejamiento de la fuerza política de esas zonas. En su alocución, que duró menos de diez minutos, la hoy candidata a vicepresidenta llamó a "combatir con ideas" a "la derecha", dijo que lo que está "en juego" en octubre es impedir que Uruguay siga "el camino de Argentina y Brasil" y dirigió varios mensajes críticos a la interna frenteamplista.

"Nos hemos replegado del terreno. ¿Saben quién entra a los asentamientos? Los Testigos de Jehová, los evangelistas y los narcotraficantes. Ahí es donde tenemos que entrar. Porque las políticas sociales, que fueron el timón de proa de este gobierno, deben llegar, pero tenemos que seguir adelante porque no es con plata que se resuelve", dijo en ese entonces la exedila que apoyaba la precandidatura de Mario Bergara.

Para Villar, "la conciencia de la gente y el sueño de vivir una vida diferente no pasan por una transferencia económica" sino por "organizarse" y enseñarles a las nuevas generaciones "a pelear, luchar y, sobre todo, a no desprenderse del sistema educativo". "Si no hay articulación entre seguridad y educación será nuestra responsabilidad. Es con educación, con trabajo y militancia", remarcó la dirigente.

Villar también dijo que el país tiene "muchas cosas para resolver y deudas sociales para saldar" pero que es el FA el "mejor proyecto" para solucionar los principales problemas. "No nos peleemos con la gente. Asumamos que no hemos hecho todo lo posible y que tenemos deudas. Pero también el compromiso y honestidad intelectual de que estamos dispuestos a poner todo", argumentó.

"No vamos a hacer la revolución, pero sí estamos convencidos de que en esta etapa y en este período mantener lo que tenemos y profundizarlo es un compromiso revolucionario. Porque el entorno nuestro se prende fuego", dijo en referencia al contexto regional. "Lo que están viviendo los argentinos ahora es la pobreza de la década de los 90 que muchos no conocieron. Lo que están pasando los brasileros que (...) hoy están pagando las consecuencias de ver sus ciudades arrasadas", señaló.