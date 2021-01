 Uruguay, Argentina y la vacunación

Por Luis José Martínez

Unas declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, relativas a la lucha contra el coronavirus que azota al planeta, en las que decía haberse comunicado con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, a pedido de este, y haberle trasmitido la manera más efectiva de contacto con las autoridades pertinentes de la Federación Rusa para tener acceso expedito a la vacuna llamada Sputnik V, levantó ciertas ámpulas inexplicables, especialmente por provenir, en algunos casos, de quienes integran la coalición gobernante.

En particular, se ha llegado poco menos que a exigir al ministro que confirme o desmienta si pidió ayuda y, de haberlo hecho, que informe si actuó por su cuenta o con conocimiento del presidente de la República. Da la impresión de que, quienes tales cosas reclaman, considerarían desdoroso que el gobierno nacional hubiese pedido ayuda (suponiendo que lo haya hecho) ante una emergencia excepcional como la que enfrentamos.

Aún más incomprensible resulta la impugnación tratándose de la República Argentina, país con el que nos vinculan lazos más fraternos que con ningún otro en el mundo. ¿No vivimos en una aldea global? ¿No exigimos acaso, como un deber moral, los recíprocos auxilios y asistencias entre los países y entre los pueblos ante crisis de gran magnitud? Aquí bien sabemos que el presidente y el gobierno todo han cargado con la responsabilidad de esta lucha desde el primer día. La han librado con éxito. Todas las comparaciones lo demuestran, incluso a pesar del incremento producido últimamente en la difusión de la enfermedad. No nos alcanza para ponernos contentos, claro está, pero sí para confiar en el rumbo y en la conducción sobre esta materia.

No hace falta preguntar nada al ministro. Él actúa conforme a las responsabilidades a su cargo, con el conocimiento y respaldo del gobierno; de no ser así no sería ministro. Si se pidió ayuda o si esta fue ofrecida, no tiene importancia alguna. En todo caso, no puede tomarse sino como expresión de amistad y buena voluntad entre nuestros pueblos.

Las autoridades nacionales pertinentes determinarán soberanamente lo que corresponda y validarán para efectos prácticos la vacuna o las vacunas que a su criterio correspondan, y nuestros ciudadanos las recibirán, como ocurrió siempre hasta donde llegan mis recuerdos. No hallamos manera de explicar las críticas a que nos referimos y que motivan estas líneas. Mejor ni pensar que el diablo haya metido la cola y que alguien quiera incorporar a su esquema mental la dolorosa división que, lamentablemente, sufre la sociedad argentina.

Allí, hoy como ayer, la grave situación sanitaria no solamente no ha servido para restañar algunas heridas, sino que es motivo para que estas se agranden. Basta que el gobierno tome una decisión cualquiera para que la oposición la impugne, ya se trate de una cuarentena, de la prohibición de reunirse muchas personas o de la administración de una vacuna. Y este pleito viene de lejos pero, cuidado: nosotros no somos parte de él.

La vacuna Sputnik V (o "vacuna rusa" como se ha dado en llamarla) no es buena ni mala a priori. La salud es un bien que no reconoce fronteras, y otro tanto ocurre con la ciencia. Sacudámonos los prejuicios y confiemos en lo que resuelvan nuestras autoridades. Aventemos los fantasmas de una vez para siempre, y esforcémonos por estar unidos, todos, en las grandes causas.