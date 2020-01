"Vuela demasiado bajo para seguirlo": el último audio antes del accidente de Kobe Bryant

La niebla, el cambio de ruta, la pérdida de señal con la torre de control y un área montañosa fueron los cuatro aspectos que llevaron a que la leyenda del básquetbol estadounidense Kobe Bryant y ocho personas más murieran por un accidente en helicóptero. Según el último audio registrado de la conversación entre el piloto y la torre de control del aeropuerto de Burbank y de Van Nuys, estaban volando "demasiado bajo" para poder continuar monitoreando el vuelo.

El País de España publicó que al llegar a la zona del zoológico de Los Ángeles el piloto contactó a la torre de Burbank y pidió permiso para pasar, pero desde la torre le explicaron que en ese momento había una aeronave que estaba volando por IFR (mediante instrumentos, sin visibilidad) y que debía esperar. Allí el helicóptero permaneció 15 minutos dando vueltas sobre el zoológico. Luego de ese cuarto de hora de espera la torre habilitó al piloto a continuar el viaje, y explicaron que al hacerlo debía rodear el aeropuerto por el norte, y seguir por la autopista 5. Allí también le dijeron que debía continuar piloteando en modo visual (VFR) a menos de 2.500 pies (762 metros) de altura.

El piloto le explicó a la torre de Burbank que su plan era seguir la autopista 118 hacia el oeste y luego tomar la autopista 101 hacia su destino. En ese momento desde la torre dieron por terminada la conversación y le dijeron que desde ese entonces debía contactarse con el aeropuerto del norte de Los Ángeles, el de Van Nuys.

La torre de Van Nuys le indicó que el viento estaba calmo y que la visibilidad era de dos millas y media. Allí el controlador de vuelo le preguntó tres veces al piloto si necesitaba ayuda con el vuelo. En ese momento desde la torre se dan cuenta de que el piloto no recibe la señal ya que no había respuesta. “Helicóptero N72EX, vuela demasiado bajo para guiarlo en este momento”, le dijeron, no porque estuviese volando más bajo de lo que debía, sino que a esa altura la torre perdía la señal de la aeronave y no iba a poder guiarla.

Allí el helicóptero giró hacia el sur y entró en el área montañosa de Thousand Oaks y Calabasas. En los datos que muestra Flightradar24 se ve que el helicóptero se acercó a las montañas, a unos 1.200 pies de altura (365 metros), pero en apenas un minuto se elevó hasta los 2.000 pies (609 metros). En ese momento la aeronave desapareció del radar.