"Yo no me meto en temas militares": la respuesta de Talvi por los dichos de Manini sobre economía

El canciller de la República, Ernesto Talvi, consideró que es "un sinsentido" decir que "de esta crisis se sale más con Keynes que con Friedman”, como afirmó el senador Guido Manini Ríos en entrevista con El Observador.

El economista dijo este miércoles que no sabe por qué el líder de Cabildo Abierto hizo esta declaración ni qué quiso decir. "Es un sinsentido. Con todo respeto lo digo. Yo no me meto en los temas militares, esto es un tema económico. El debate Keynes-Friedman está superado hace 40 años, así que no hace sentido hablar de Keynes, Friedman ni nada", afirmó en el programa En la Mira, de VTV.

Talvi señaló que "el Estado juega un rol fundamental cuando hay una crisis sistémica" como la que se produjo en Uruguay por el brote del nuevo coronavirus, y aseguró que "ni Friedman" negaba ese rol.

Según el canciller, el Estado aborda cuatro frentes en el combate a la pandemia: el sanitario, el económico, el social y el humanitario.

Desde que se decretó la emergencia sanitaria, Manini Ríos planteó individual y públicamente varias medidas económicas para enfrentar la crisis.

Por ejemplo, en un video difundido en su canal de YouTube el 19 de marzo contó que le había pedido al presidente Luis Lacalle Pou que postergara el aumento de las tarifas públicas después de que el Ministerio de Economía confirmara que la fecha prevista para el incremento –1° de abril– se mantendría.

Talvi no quiso adentrarse en la discusión de si el general retirado quiere "marcar la cancha" con sus propuestas. "Discutir de estos temas políticos, para mí, es la derivada decimoquinta. Realmente, con el problema que tenemos", sostuvo. Y agregó: "Si quiere marcar perfil, no lo sé, no me interesa ni opino".

Sobre el video en el que se refirió al aumento de las tarifas, Manini Ríos dijo que quiso comunicar una propuesta hecha por Cabildo Abierto, que hacerlo era su derecho, y que seguiría el mismo camino si lo considera oportuno.

A modo de ejemplo, planteó que algunas de las propuestas de su partido no fueron incluidas en la versión final del proyecto de ley de urgente consideración.

"Nosotros tenemos todo el derecho de decir 'propusimos tal y cual cosa y no va a ser incluida'. Y lo vamos a decir. Y me importa poco lo que alguien entienda que eso significa. Nosotros hacemos lo que nos parece que hay que hacer", zanjó.