100 años de María Esther Gilio: una leyenda uruguaya de la entrevista recuperada en un título ineludible

“Gilio convirtió la entrevista en un género literario. La despojó de la impersonalidad atribuida a la voz pública, le dio carácter, utilizó recursos del drama y la comedia, y le imprimió el tono, el ritmo y la tensión de un cuento. Lo hizo sin proponérselo, apelando a la audacia, a la curiosidad y al talento, y durante toda su trayectoria dudó de que fueran suficientes. Puede creerse que la vocación nace de una virtud, pero a menudo nace de una dificultad. (...) Gilio creyó que hacía entrevistas porque no sabía escribir”.

La cita es del escritor Carlos María Domínguez y pertenece al prólogo de Bendita indiscreción, una selección de crónicas y reportajes de la legendaria reportera de Marcha, Brecha y Crisis, entre otros medios, que acaba de publicar hace algunas semanas Estuario para celebrar su centenario (que fue el pasado 3 de junio).

El volumen –y la palabra importa: sus dimensiones son generosas– es imprescindible: por un lado porque permite un acceso a lo mejor de la producción de esta figura del periodismo uruguayo de manera ordenada –está dividido por géneros o temáticas que facilitan la lectura–, y por otro porque habilita la posibilidad de confirmar que su calidad para entrevistar, para observar, que el poder que tenía para elegir las palabras adecuadas que desarmaban a sus interlocutores y la aparente inocencia, que cruza toda su producción, siguen tan vigentes como cuando su lápiz furioso quemaba grafito en la libreta.

Bendita indiscreción es, de nuevo, una selección a cargo de Domínguez, quien conoció y trabajó junto a Gilio, y funciona como una puerta de entrada excepcional para ingresar de lleno en el caudaloso torrente periodístico de María Esther. Acá están, por ejemplo, las recordadas entrevistas a Isabel “Coca” Sarli –con un Armando Bó que la interrumpe permanentemente y, la verdad, mete miedo–, Jorge Luis Borges, Líber Sergni, a Juan Carlos Onetti –una obsesión; lo trató y entrevistó varias veces–, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo y más. En todas ellas la lengua suelta e inesperada de Gilio toma los atajos y desvíos en medio de las conversaciones, algo que fue su marca registrada y que la llevaron a encontrar un estilo. Ese descaro bien entendido, esa frescura escondida en aparente inocencia, se convirtió en su sello, así como el interés por los ecos de la infancia, el sexo, la exposición. Memorable es, también, la entrevista que le hace al parco Carlos Monzón, al que le confiesa que teme y al que logra sacarle cuatro sonrisas. Ella las cuenta, por supuesto.

–¿Por qué es tan hosco?

–¿Qué quiere? ¿Que me ría?

–Sí.

–¿Por qué?

–Porque me intimida, ya se lo dije.

–Quiere decir que la asusto, ¿por qué?

–No sé mucho de boxeo.

–¡Qué feo! Yo no haría algo que no sé.

(...)

–¿Sabe una cosa? Nunca vi en la cara de un entrevistado una expresión tal de impaciencia.

–¿Y qué quiere que le haga?

–Nada, disimular un poquito.

–¿Y para qué le sirve?

–Para no sentirme tan mal.