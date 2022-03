A 50 años de la derrota del MLN, Cabildo Abierto tributa homenaje a los "caídos en defensa de la democracia"

El 14 de abril de 1972 significó uno de los hitos más importantes de los años más oscuros de la historia del Uruguay. Ese día, varios integrantes de la Columna 15 del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) asesinaron mediante una serie de operativos al exministro del Interior y exinterventor de Secundaria, Armando Acosta y Lara, al subcomisario Oscar Delega, al capitán de corbeta Ernesto Motto y al agente Carlos Leites.

Todos estaban acusados de pertenecer al "Escuadrón de la muerte", un grupo parapolicial de ultraderecha. La respuesta de las Fuerzas Conjuntas no se hizo esperar. Pocas horas después murieron ocho militantes de la guerrilla y otros fueron arrestados, entre ellos Eleuterio Fernández Huidobro. En paralelo, la Asamblea General se reunió en forma extraordinaria para aprobar, sin los votos del Frente Amplio, la declaración de estado de guerra interno, pedida por el Poder Ejecutivo presidido por Juan María Bordaberry.

Los acontecimientos se precipitaron.

El 27 de mayo cayó la "Cárcel del pueblo", en la que el MLN había retenido a sus secuestrados, mientras que se detuvieron a varios de sus más importantes dirigentes. Pocos meses después, el grupo ya aparecería desarticulado y derrotado militarmente.

Este miércoles 9 de marzo, el diputado Carlos Testa, de Cabildo Abierto, aprovechó la media hora previa de la sesión de la Cámara de Representantes para recordar los hechos que dentro de pocos meses cumplirán medio siglo, una circunstancia que al legislador le hizo "sentir la necesidad de hacer algo tan simple como dar las gracias".

En particular, Testa dirigió sus palabras a los "miles de orientales " a los que no cree que se les agradeciera o suficiente. "O más bien, nada", dijo.

"Qué facil es ahora dar por sentado que vivimos en una República libre", dijo Testa, y manifestó su intención especial de agradecer a todos los hombres y mujeres, civiles, policías y militares que hace 50 años "evitaron que nuestra República cayera ante los grupos armados que intentaron derrocarla para imponer un régimen idéntico a la Revolución Cubana (...), antítesis de los que queremos para nuestra patria".

"Cuesta creerlo (...) Un grupo armado con el objetivo de obtener el poder por medio del fuego. ¿Acaso no hay aquí ningún sector político que no rechace con fuerza esta afrenta?", se preguntó Testa, en presencia de sus colegas del Frente Amplio que, al tratarse de una exposición en el marco de la "media hora previa" a la sesión, no podían responderle.

Testa llamó a dejar atrás los prejuicios que existen sobre los militares y afirmó estar seguro de que hoy, ante una situación similar, todos los partidos que integran el Parlamento estarían "unidos en defensa de la República y de la democracia".

"Me pregunto qué clase de gobierno y qué categoría de libertades tendríamos hoy si hubieran triunfado aquellos extremistas", insistió. "¿Podría decir aquí libremente lo que pienso, como lo estoy diciendo ahora?", interrogó.

Testa remarcó la necesidad de un mensaje de reconocimiento a los que derrotaron a la guerrilla: "Falta un agradecimiento especial a los caídos y a los que lucharon en defensa de la democracia".

En su exposición, el diputado dedicó también algunas palabras a la dictadura cívico-militar. "Ningún demócrata la quiso y todos la condenamos", aseguró. De todas formas, dijo que "los que ofrendaron sus vidas" en la lucha contra la guerrilla "no merecen el olvido y el ninguneo que sufren desde la clase político".

"En nuestro país hubo héroes que defendieron a la patria, que no sabían de ideologías o de dictaduras" dijo, al considerar que es un "gravísimo error" que "los desmanes de la dictadura" terminen por opacar la "heroica lucha" de los que dieron sus vidas para "defender la libertad de sus semejantes".

Testa reiteró su intención de reconocer, homenajear y agradecer a todos los que, a su juicio, hicieron posible que en Uruguay prevalezca la democracia y la república. "Gracias por darlo todo, jamás serán olvidados", concluyó.