A sugerencia del FA, colorados impulsan nombrar como Jorge Batlle un puente inaugurado por el expresidente

A falta de un acuerdo con Cabildo Abierto para que el Aeropuerto Internacional de Carrasco pase a llamarse "Presidente Jorge Batlle", el Partido Colorado evalúa ahora correrse algunos kilómetros y mantener el homenaje renombrando al Puente de las Américas, inaugurado en febrero de 2005 por el fallecido mandatario.

El senador colorado Germán Coutinho, quien el año pasado relanzó la iniciativa de José Amorín Batlle –archivada en la anterior legislatura–, trajo el tema a colación en la última comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, que ya a mediados del 2022 había aprobado por unanimidad el homenaje. El legislador contó que ante el intento infructuoso de aprobar el proyecto, su colega Mario Bergara le había sugerido que el Frente Amplio estaba dispuesto a apoyar un renombramiento del puente en el que se bifurcan las avenidas Gianattassio y de las Américas.

Coutinho quedó en trasladar el tema a los familiares de Batlle y al Partido Colorado, para evaluar si procede a archivar su proyecto de ley y presentar uno nuevo con foco en el nuevo sitio. El senador contó a El Observador que ya lo consultó con Mercedes Menafra, viuda del exmandatario, á quien "le pareció bien" y que aún tenía pendiente hablar con su hijo y colega de bancada, Raúl Batlle.

Pese a respaldar un homenaje a Jorge Batlle y votar en comisión la iniciativa de Coutinho, Bergara había planteado sus dudas respecto al sitio. Varias organizaciones vinculadas al mundo aeronáutico habían concurrido al Parlamento para reclamar que se mantuviera el nombre oficial de la principal terminal aérea del país, que recuerda al primer uruguayo en realizar un vuelo en solitario, Cesáreo Berisso.

El piloto había logrado ese trayecto entre Los Cerrillos y la Playa Malvín en 1913, apostando luego a vuelos de largo alcance en el continente. Berisso llegó a diseñar el primer aeroplano de fabricación nacional y supo ser el primer presidente de Pluna.

"A todos se les dejó claro que esto no era nada contra Cesáreo Berisso, que el aeropuerto fue una de las obras más importantes del país, ideada, pensada y soñada por Jorge", relató Coutinho. La obra comenzó a planificarse en 2003 como una manera de reactivar la industria de la construcción tras la crisis, y terminó concretándose tres años después durante el gobierno de Tabaré Vázquez por una inversión mayor a los US$ 165 millones.

Cuando a mediados del año pasado el tema salió de la comisión e iba camino al plenario del Senado, Coutinho aún debía concitar el apoyo de Cabildo Abierto, que no tenía a ningún delegado en el ámbito en que se discutió el proyecto. "Yo había hablado con (Raúl) Lozano, que era coordinador de la bancada, y no me contestó. Entonces le pedí una respuesta a Manini Ríos y tampoco me la dio", narró Coutinho.

El Frente Amplio planteó entonces que si no había acuerdo en la coalición, tampoco ellos acompañarían el proyecto. Coutinho le reclamó a Bergara que hay un acuerdo para que ese tipo de homenajes se voten en todas las tiendas políticas, como ya ha sucedido con Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni. Fue así que el senador frentista y colorado quedaron en buscar alguna "salida", y Bergara sugirió el puente.

Jorge Batlle inauguró esa obra a pocos días de pasarle la cinta a Tabaré Vázquez, el 24 de febrero de 2005. "Me parece que ha sido una cosa hermosa y que va a ser muy bueno para la circulación", celebró entonces el último presidente del Partido Colorado.