Nueve trabajadores cayeron en un pozo en obra sobre la rambla de Kibón

Nueve obreros cayeron en un pozo esta mañana en una construcción ubicada sobre la rambla de Buceo, frente a Kibón. De ellos, siete resultaron heridos, de los cuales dos están en estado grave. Todos fueron trasladados al sanatorio del Banco de Seguros del Estado. El accidente fue sobre las 7.30 de la mañana. Los trabajadores se estaban cambiando y pasaron por un paredón de madera, donde cayeron a una profundidad de cinco metros. Es una zona de paso que, según los trabajadores, estaba clausurada por la Inspección de Trabajo pero no tenía ninguna señalización que lo advirtiera. Los obreros no pudieron salir por sus propios medios, por lo que los bomberos tuvieron que asistirlos.

"No estaban con elementos de seguridad", porque estaban en medio de un pasaje para ir a cambiarse para empezar a trabajar, dijo Héctor Abat, secretario de Salud Laboral del Sunca, quien agregó que el lugar "estaba clausurado porque no cumplía con los requisitos adecuados para aguantar el peso de los trabajadores". "Tenían que haber reparado esa plataforma y no la rapararon aún". También dijo que pudo haber desconocimiento de los obreros o "inconsciencia" para utilizar la plataforma.

Por este accidente, el tránsito está enlentecido en la rambla de Pocitos.

[ATENCIÓN] ⚠️ Siniestro en Rambla y Buxareo, carril hacia el centro obstruido por lo que el tránsito se encuentra enlentecido. Recomendamos evitar la zona❗️ — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 6, 2018

Julio Sánchez, uno de los heridos, dijo a El Observador que cuando cayó recibió un "tremendo" golpe en el pecho, y que los médicos le dijeron que deberían hacerle placas para estudiar el daño. "Me duele muchísimo", se quejó, desde una silla de ruedas dentro de una de las seis ambulancias que había a las 10.30 de esta mañana, tres horas después del accidente. 40 minutos después, se retiró el último vehículo de Bomberos.