Acle, el joven músico que construye su historia en el consejo directivo de Peñarol

Es abogado, tiene 37 años, aficionado a la música, y desde el 13 de diciembre consejero de Peñarol. Marcos Acle es el más joven de los 11 dirigentes que conducirán a Peñarol entre 2020 y 2023, y llega con la particularidad de una vida que lo tuvo casi 10 años en el exterior, que aprendió a regular su pasión por Peñarol con el frío distanciamiento que le pone vivir a no menos de 10 hora de avión del país, que trabajó en la OEA y Naciones Unidas y que incorporó hábitos con rigor de primer mundo.

Cuando la charla comienza a recorrer el tema de ser el más joven, le resta importancia. “No es un tema de edad”, resume, y aclara: “Haber estado tantos años en instituciones grandes, públicas, sometidas al control de los estados y de los ciudadanos, me enseñó que la principal defensa que tienen las instituciones de ese carácter es la transparencia. Que la gestión se basa en procesos claros. Que la gente que hace negocios y trabaja con la institución que tenga las reglas claras y justas. Siento que con Peñarol no fue así. Hubo decisiones arbitrarias, a veces incoherentes e inexplicables. Pasaron las administraciones y no existió nunca la obligación real de rendir cuentas. Ahora queremos romper con el secretismo. Todo debe ser público salvo lo que por su naturaleza se deba mantener en reserva. Espero que luego de estos tres años hayamos logrado cambios institucionales para el futuro, para siempre”, resumió su llegada a una de las 11 sillas del consejo, la forma en que vivió el club desde afuera, cómo espera recorrer el camino y qué club le gustaría devolver en 2023.

Entre 2010 y 2017, Acle vivió en EEUU y Suiza, por su actividad en OEA y Naciones Unidas. A fines de 2017 regresó a Uruguay para trabajar en la Secretaría General Iberoamericana, creada por Enrique Iglesias. Es abogado se especializó en derecho internacional y construyó su carrera en el área de organismos intergubernamentales. Entre sus actividades particulares, mezcló su pasión. En EEUU, fundó la Peña Tito Goncálvez en Washington.

Por esa razón, cuando volvió a Uruguay se encontró con un escenario muy especial. Tras participar en una reunión de un grupo político, terminó adentro de la institución, trabajando.

Leonardo Carreño

“A Peñarol en el exterior lo vivís como aficionado, sin involucramiento en la gestión del club. Cuando volví a Uruguay a fines de 2017, era tiempo de elecciones. Desde hacía varios años tenía el convencimiento que debía apoyar para cambiar algunos problemas de fondo que tiene el club. En resumen, todas las consecuencias de la falta de transparencia hacían que la gestión no fuera del todo eficiente y a la larga redundaba en las malas decisiones que tiene como consecuencia el trabajo deportivo. Me acerqué a una agrupación. Di mi opinión. Me invitaron a participar. Fui electo asambelísta en las elecciones pasadas”.

Acle resume la forma relámpago que tras una reunión política terminó en la Asamblea Representativa y, tres años después, como vicepresidente en la fórmula que impulsaba la candidatura de Guillermo Varela, acabó en el consejo directivo.

Los socios los eligieron bajo el impulso de un concepto: “Queremos decidir, queremos saber, queremos ganar. Para que Peñarol vuelva a ganar, es necesario que los socios sepamos lo que pasa en Peñarol y que tengamos oportunidad e decidir en algunos aspectos”. Así nació Peñarolenses.

Quiere cambiar lo que está mal, “el sistema de gobernanza de Peñarol” y dijo que el socio tiene que estar informada en tiempo real de lo que pasa.

El músico

Desde chico tocó en bandas de rock en Uruguay y en el exterior, en una movida underground. Se define como roquero solo por el gusto musical. Heredó el arte de su familia, viendo a su hermano tocar la guitarra, hasta que descubrió su habilidad por el bajo.

Gentileza: Fiorella Franzini

Tocó en varias salas en Uruguay y a comienzos de los años 2000 tuvo una banda de rock con amigos uruguayos: Silicon Fly.

Ese fue su momento de mayor exposición, porque el músico abrió puertas internacionales y en 2004 se fue seis meses de gira por Sudáfrica.

A partir de un trato con una disquería de ese país la banda grabó un disco y recorrió Sudáfrica. Aquella experiencia la combinó con los estudios, recuerda. Se llevó los libros de la facultad para seguir estudiando abogacía mientras vivía en el exterior de la música.

Finalmente se fue de la banda. Siguió su carrera de derecho en Montevideo y la banda continuó un poco más.

En las últimas elecciones compuso la canción de Peñarolense, la corriente política con la que se presentó. La letra, según Acle, “explica que los socios comunes y corrientes nos ponemos a disposición de Peñarol y queremos sacarlo adelante”.

Después la abogacía fue la que lo llevó fuera del país, y volvió para recorrer el camino de la política deportiva en Peñarol.

Leonardo Carreño

Para estos tres años tiene una aspiración. “Espero que Nacho tenga la mejor presidencia en términos deportivos en este siglo, y que desde mi lugar pueda contribuir para eso. Pero, sobre todo, y por eso me involucré, que aprovechemos esta oportunidad histórica de cambiar algunos cimientos institucionales de Peñarol para siempre y después de tres años podamos decir que Peñarol es una institución más transparente, los socios son escuchados e informados y que tenemos una gestión más eficiente. Que tenemos un presupuesto, que la plata se gasta bien. Y que a quien le toque estar al frente de Peñarol después de tres años tenga la obligación de cotejar objetivos con resultados y rendir cuentas al socio”.