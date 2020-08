Actas con las confesiones de Gilberto Vázquez fueron entregadas al fiscal de delitos de lesa humanidad

El ministro de Defensa, Javier García, se comunicó este jueves con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para poner la cartera a disposición tras la revelación de las declaraciones realizadas en 2006 por el excoronel Gilberto Vázquez en un Tribunal de Honor. Allí el militar admitió que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar personas que fueron trasladadas en vuelos a Uruguay.

"Nos pusimos a la orden para ampliar información que se requiera y que pudiera estar en MDN" (Ministerio de Defensa Nacional), dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

Esta tarde me comuniqué con el Fiscal de Corte por documentación que entregamos sobre Tribunal de Honor de 2006, en respuesta a un pedido de acceso a la información. Nos pusimos a la orden para ampliar info que se requiera y que pudiera estar en MDN. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 27, 2020

La información, que se conoció gracias a un pedido de acceso a la información pública realizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ante el Ministerio de Defensa Nacional, fue entregada este jueves por la organización al fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. También fue enviado a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que anunció que la pondrá a disposición en forma urgente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Los he remitido en forma urgente a la comisión de DDHH de la Cámara de Senadores para su consideración. — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) August 27, 2020

Perciballe dijo a El Observador que todavía no tuvo ocasión de estudiar la información. "Me dieron la documentación, pero no he tenido tiempo de analizarla. En su momento lo haré, y si hay mérito para tomar medidas, lo haremos", sostuvo.

Ante el Tribunal de Honor –integrado por los generales Juan Giorello, Juan Couture y Héctor Islas–, Vázquez afirmó: “Nosotros ejecutamos, no asesinamos que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso, de lo que hice”.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, declaró en otro pasaje de sus declaraciones.

Vázquez hoy guarda prisión domiciliaria en la ciudad de Rivera, condenado por 28 homicidios correspondientes a uruguayos capturados en Argentina, la única causa de derechos humanos por la que recibió una sentencia firme luego de que fuera ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

El exmilitar también está condenado en el caso de María Claudia García de Gelman –que espera por el pronunciamiento del máximo órgano de la Justicia–. También es indagado en otras causas, como la de Enrique Rodríguez Larreta, aunque todavía no hubo procesamiento.