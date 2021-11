Nuevo acuerdo salarial para el servicio doméstico: desde cuándo rigen los ajustes

El acuerdo -al que accedió El Observador- abarca el período que va entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023, tiene cuatro ajustes semestrales, y prevé dos correctivos por inflación en caso de ser necesario.

La fórmula incluye un primer aumento salarial de 4,04% que es retroactivo al 1° de julio y que se aplica sobre los salarios vigentes a junio de este año, una vez aplicado el correctivo final del acuerdo anterior.

De esa forma, el salario mínimo del sector pasó a ser de $ 23.144 por 44 horas de trabajo semanales de labor y 25 jornales. En tanto, el valor del laudo mínimo por hora asciende a $ 121,76.

El ajuste se compone de un 1,8% por concepto de inflación proyectada en lo lineamientos del Poder Ejecutivo para el semestre en curso, más un 2,2% por adelanto de inflación.

La retroactividad generada por el aumento (son cinco meses) deberá abonarse en una sola vez conjuntamente con el primer salario que se pague a partir de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, según dice el acta. De todas maneras, el texto deja la puerta abierta a eventuales acuerdos particulares que puedan realizarse entre cada empleador y trabajador respecto a la forma de pago.

El segundo aumento será el 1° de enero de 2022. En esa fecha todas las trabajadoras del sector percibirán un ajuste de 1,47% en sus remuneraciones.

Un tercer ajuste salarial será el 1° de julio de 2022, cuando se deberá otorgar un aumento salarial total de 2%. Ese porcentaje puede variar en caso que la inflación observada en los 12 meses previos supere los ajustes otorgados anteriormente. En ese caso se aplicará un ajuste adicional por la diferencia a modo de correctivo para “asegurar” que no haya pérdida de poder adquisitivo, según el acuerdo.

El convenio tendrá un último aumento nominal de 3%, que se activará el 1° de enero de 2023. Y al final, en junio de 2023, se aplicará si corresponde un nuevo correctivo por inflación correspondiente al segundo año de vigencia del acuerdo.

En líneas generales, el acuerdo toma como base los porcentajes de ajuste por inflación esperada previstos en los lineamientos del gobierno para los grupos que no tuvieron período puente en 2020 y, por lo tanto, no registraron pérdida de salario real.La diferencia está en que se adelantó para julio parte del ajuste previsto para enero de 2022. La otra innovación está en los correctivos por inflación. En este caso hay dos previstos, a diferencia de la fórmula oficial que sugería solo uno al final de los acuerdos y atado a la evolución del empleo sectorial. Al igual que en otros sectores, ese punto deja a entrever la falta de credibilidad en el cumplimiento de las metas oficiales de inflación. Además, en la negociación quedó por el camino el planteo realizado por el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) de avanzar en categorías laborales para diferenciar tareas. Desde hace varias rondas este punto tiene la negativa de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.En la actualidad la cantidad de cotizantes a la seguridad social en servicio doméstico es de unas 74 mil; y se estima en 40 % el porcentaje de informalidad. Es decir, cuatro de cada 10 no realiza aportes a la seguridad social, según datos divulgados en agosto por el Banco de Previsión Social (BPS). Esta cifra viene en descenso y cayó casi 30 puntos porcentuales respecto a 2006.