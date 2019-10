Adeom denuncia que el sistema de pasantías en Colonia es "nefasto"

"Me piden permanentemente los jerarcas, directores, extensión de pasantía porque hay muchos muchachos que tienen buen desempeño laboral y que son importantes en la orgánica del gobierno departamental". Con esas palabras el intendente de Colonia, Carlos Moreira, justificó en una conferencia de prensa que una edila nacionalista lo llamara hace unos meses para pedirle que renovara una pasantía.

El programa de pasantías denominado "Primera Experiencia Laboral" lleva unas 50 ediciones, según la información publicada en la página web de la Intendencia de Colonia. Fue una creación de Moreira y, según se explicita en el portal comunal, los pasantes que al cabo de seis meses son calificados como "excelentes" pasan a un sorteo para renovar por otro medio año más. Además, de los que renuevan hay uno que pasa a otro sorteo para poder ser funcionario municipal.

Sin embargo, la modalidad en la que se designan los pasantes y sus renovaciones es cuestionada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) del departamento. La presidenta del gremio calificó de "nefasto" el sistema que implementó Moreira y denunció que pesan los criterios políticos en la selección y la renovación de esos cargos.

La conversación entre Moreira y una edila nacionalista fue grabada y los audios se viralizaron este viernes. Aunque al principio el dirigente de Alianza Nacional –que fue desvinculado del sector– se excusó por no poder renovar la pasantía, unos segundos después abrió la posibilidad de que la mujer pudiera convencerlo "personalmente".

Camilo dos Santos

El caso no sorprendió a Adeom. Su presidenta, Miriam Dos Santos, aseguró a El Observador que si bien no tenían más denuncias sobre este tipo de "situaciones" el gremio tiene "conocimiento" de que existen más. "No es el único caso", dijo la dirigente sindical.

Además, Dos Santos se refirió a la situación referida a las pasantías en la Intendencia de Colonia como "nefasta". "(El proceso) no contiene la seriedad que corresponde", dijo la referente gremial, al tiempo que agregó que el sindicato no tiene permitido participar ni acceder en el proceso de selección de los pasantes.

En promedio, por cuatro horas diarias los pasantes reciben una remuneración de $8 mil. El último informe de vínculos laborales con el Estado de la Oficina Nacional de Servicio Civil marcó que las pasantías en la intendencia de Colonia pasaron de 59 a 153, según los datos cerrados a diciembre de 2018. Es decir, ingresaron 94 nuevos pasantes entre diciembre de 2017 y el mismo mes del año posterior.

Dos Santos explicó que el proceso de selección de los pasantes corre por cuenta del departamento de Desarrollo Humano y Juventud, a cargo de Ricardo Planchón. Según señaló la dirigente de Adeom, Planchón –candidato a diputado de Colonia por la lista 12404– está a cargo de supervisar el proceso de selección desde hace "tres períodos". "Lo hemos manifestado más de una vez porque no nos parece correcto", manifestó la presidenta de Adeom respecto a los cerca de quince años que el jerarca de la comuna lleva en el cargo.

Planchón no respondió a las llamadas ni a los mensajes de El Observador.

La presidenta del gremio aclaró que Planchón no es la única persona que se encarga del proceso de selección, aunque sí es quien tiene la última palabra. Si bien hay un equipo que trabaja en el departamento, el visto bueno "lo termina dando Planchón", dijo Dos Santos.

Si bien hay llamados para pasantes, Adeom denuncia que "hay ingresos directos" en el caso de las pasantías, así como "escasez de criterios" para definir su renovación.

Los contratos suelen ser por el período de seis meses, aunque es frecuente que sean renovados, incluso tres o cuatro veces consecutivas. Según detalló Dos Santos, las pasantías tienden a renovarse y una vez que pasan varios períodos pasan a ser parte de la administración departamental. "Está establecido en el estatuto que posteriormente pasan a ser funcionarios de la intendencia", señaló.

Adeom prepara para las próximas horas un comunicado de prensa, en el que piensan pedir la renuncia de Moreira como intendente de Colonia, algo que el jerarca ya descartó.

El dirigente de Alianza Nacional está en segundo lugar al Senado en la lista 2004, encabezada por el senador Jorge Larrañaga, líder del sector. Además, Moreira tiene intención de volver a postularse en las próximas elecciones departamentales.

Moreira convocó a una conferencia de prensa en un hotel de Montevideo y explicó que a los llamados para ser pasante en la intendencia se presentan "900 muchachos", de los cuales generalmente se contrata a 100.

"Los chicos cuando trabajan, con el mercado de trabajo tan complicado que tenemos hoy perciben una pequeña compensación", dijo el intendente sin ahondar en el monto que reciben. "Igual siempre les viene bien para su propia economía", agregó el dirigente blanco.

Pasantes a nivel nacional

La Intendencia de Colonia es la segunda del país con más cantidad de pasantes, según los datos del último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Montevideo es el departamento con mayor cantidad de pasantes (838), según los datos del organismo cerrados a diciembre de 2018. Le sigue en cantidad de pasantes la Intendencia de Colonia, con 153 personas en esa función. Rivera tiene 48 pasantes, mientras que Maldonado registra 46. Rocha tiene 21 pasantes, Tacuarembó 20, Florida 17, San José 16 y Río Negro uno. La Oficina Nacional del Servicio Civil no registra pasantes en la intendencia de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores, Lavalleja, Paysandú, Salto, Soriano y Treinta y Tres.