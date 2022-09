Adolfo Lima pidió disculpas a Cerro Largo por el video de su fiesta en la que cantó con Rafa García

El volante de Cerro Largo FC, Adolfo Lima, se disculpó públicamente por la divulgación de un video en el que se lo ve en su fiesta de cumpleaños, cantando junto al ex Nacional Rafael García y al músico melense Carlos Teliz.

El mediocampista rompió el silencio luego de que el video se viralizara y generara malestar en los hinchas del equipo que no pasa por un buen momento en el Campeonato Uruguayo y que recientemente cambió de entrenador, con la salida del argentino Héctor Bracamonte y la llegada de Mario Saralegui, y que antes había tenido la salida de Danielo Núñez.

En las imágenes se ve a Lima cantando junto a Teliz y Rafa García, quien tiene una botella en su mano.

En su perfil de Facebook, “Tino” Lima se manifestó al respecto con un mensaje.

Diego Battiste

Adolfo Lima y Carlos Bueno en uno de sus ciclos en CLFC

"Buenas noches, soy Adolfo Lima para quien no es mi amigo en Facebook y no me conoce”, escribió el futbolista nacido en Melo.

“Soy de Cerro Largo, de Melo, puedo considerarme hincha del club, no soy de hablar mucho gracias a Dios las pocas cosas que hago y digo son con argumentos. Para quien no recuerda, vestí esta camiseta en muchas ocasiones, pocas veces me tocó irme en beneficio al bienestar de mi familia. Gracias a Dios con Cerro Largo Fútbol Club me tocó vivir dos ascensos y dos clasificaciones a copa (Sudamericana y Libertadores)”, escribió el futbolista de 32 años.

“En fin, hago estas declaraciones con motivos a un vídeo de mi cumpleaños con mi gran amigo RAFA GARCÍA, para quien no lo conoce (JUGO 7 AÑOS EN NACIONAL Y 5 FUE CAMPEON) Digo esto para que nadie lo cuestione como profesional”, agregó.

Luego, Lima se refirió a la situación que vive el equipo.

Diego Battiste

Lima cuando pasó por Defensor

“Sin dudas que es duro el fútbol, se lo digo a cada niño que hablo de fútbol, a mis hijos, surgen cuestiones cuando los equipos no andan cuando los malos rendimientos son negativos. A toda la gente de mi pueblo, como hincha de esta ciudad le pido tranquilidad, sé que es duro el momento que estamos viviendo, pero castigar no va sumar. No quería ser tan largo y vuelvo a repetir, hace un mes hice mi cumpleaños después de 3 años sin festejar, lleve al amigo Carlos Teliz y a mi amigo del fútbol Rafael García, cantamos unas canciones, se subieron videos pero no creo que sea por eso que Cerro Largo Fútbol Club no gané”, agregó.

“Perdón, no volveré a festejar mi cumpleaños”, señaló Lima. “Gracias a todas las personas que me conocen y siempre están apoyando", culminó.