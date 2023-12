Adrián Barilari: "Escribí Mujer amante encerrado en el baño, con el perro ladrando"

Adrián Barilari, la voz de Rata Blanca, regresa a Uruguay. El músico argentino que recuerda que escribió la letra de Mujer Amante encerrado en el baño de su casa, con su perro ladrando, y que aunque fue la primera canción que le presentó al grupo se terminó convirtiendo en un éxito internacional, viene al país en el marco de una gira corta que lo llevará por cuatro ciudades.

Barilari, una de las voces más reconocidas del rock y heavy metal argentino, se presentará este miércoles 13 de diciembre en Salto, el 14 en Tarariras, el 15 en Montevideo, y cerrará su recorrido este sábado 16 en el Centro de convenciones de Punta del Este.

Mientras ensaya con su banda el espectáculo Canciones Doradas, con el que vienen a nuestro país, Barilari conversó con El Observador: "Estamos en los últimos detalles y felices de partir hacia Uruguay, país donde tenemos muchos amigos que nos siguen desde hace décadas. Este proyecto arrancó en el 2008 con un disco de grandes canciones de artistas como Aerosmith, U2, Robbie Willians, las grandes canciones que escuchamos toda la vida. Lo grabamos con músicos argentinos, en español, y fue un golazo para todos, porque no esperábamos tanto éxito. Grandes éxitos internacionales traducidos al español y adaptados, era una rareza. Canciones como Still Got the Blues, de Gary Moore, o temas de Eric Clapton. Incluso hago una canción de Frank Sinatra, That's Life, con coros. Son canciones increíbles que cada vez quiero más. Viendo el futuro musical en el mundo, me sigo quedando con los ochenta", afirmó.

Sobre sus comienzos de niño, recordó a quien lo alentó a presentarse en concursos y en la televisión en blanco y negro: "Fue mi vieja, (rie), yo cantaba tangos y folklores, era lo que se escuchaba en la casa de mis viejos y aprendí de chiquito a cantar tangos. Luego un poco más adelante me anote en un programa de Canal 9, Rumbo a la Fama se llamaba, conducía Marty Cosens con la banda de Panchito Nolé, se cantaba en vivo. Canté una canción de Dyango, El Mundo, no gané, salí segundo. Fue hace más de 40 años".

Por su parte, sobre la corta gira que lo trae a solo cuatro shows en nuestro país, Barilari comentó: "haremos también los clásicos de toda la vida, la banda tiene sus fans en todo el mundo, son himnos que marcaron un momento en la vida de cada uno, en esta gira de Canciones Doradas, las hago en español porque no me gusta cantar en inglés, porque siempre quise saber que decían esas letras. Vengo con una banda grande, son ocho músicos arriba del escenario, coros, dos guitarras, batería, bajo, me gusta dar un show donde la gente se pueda divertir, me gusta la conexión directa con el público, y este formato me da esa oportunidad de hacer canciones donde la gente se identifique. Siempre hay una canción en tu vida que marcó un punto. En este show de 17 canciones estamos buscando tocar ese puntito en el alma de la gente y hacerlos participar. Canciones de Kiss, Gary Moore, Tina Turner, U2, estas grandes bandas que siguen sonando, y sostienen el rock internacional, yo soy un agradecido porque con ellos aprendí y crecí, y es una especie de homenaje", aseguró el rockero.

A propósito del hit de Rata Blanca, Mujer Amante, Barilari dijo: "La verdad que me sigue asombrando que haya traspasado todos los límites y haya sido éxito en todos los países. Y que se siga escuchando y haya marcado a mucha gente. Y fijate la historia de ese tema; entro a Rata Blanca en el 89 y le digo a Walter Giardino que tenía ganas de escribir un tema, y me dice, 'acá hay un arreglo musical, fijate si te sirve'. Yo tenía un departamento muy chiquito, hacía poco tiempo estaba casado, tenía un perro que ladraba todo el tiempo, no me dejaba concentrar y me encerré en el baño. Estuve encerrado dos horas con el pasacassette, y ahí salió Mujer Amante. Increíblemente, fue la primera canción que escribí para Rata Blanca y dio la vuelta al mundo. La hicimos tanto, que en alguna época pedíamos no escucharla más, en todos lados sonaba. Pero en realidad estoy agradecido, porque nos abrió muchas puertas".