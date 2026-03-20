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La selección Argentina jugará ante Mauritania luego de que la FIFA suspenda el amistoso ante Guatemala

La FIFA impide a las selecciones jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional

20 de marzo de 2026 14:12 hs
Messi y De Paul en Elche

Messi y De Paul en Elche

Foto: EFE

Luego de la suspensión de la Finalissima entre la selección argentina y España, tras no acordar una sede para disputarla, la AFA había cerrado disputar un amistoso ante Guatemala en 27 de marzo en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, pero la FIFA impidió el encuentro, por lo que la albiceleste busca rivales.

Medios argentinos informan que la FIFA suspenderá este compromiso ya que Guatemala tiene pautado un encuentro con Argelia en Italia en siete días y la FIFA impide a las selecciones jugar en dos continentes distintos en la misma ventana internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino anunció este viernes que el equipo de Lionel Scaloni para enfrentará a Mauritania, combinado africano, el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera en el primer amistoso y aún se espera saber que selección será el rival el 31 de marzo.

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Mauritania no representará una prueba de carácter para el equipo albiceleste como sí lo hubiese sido España en la Finalissima, pero le servirá a Lionel Scaloni como banco de pruebas para ensayar, ajustar y encontrar el equipo ideal a menos de tres meses para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de Argentina para el amistoso previo al Mundial 2026, con un ex Peñarol presente

La selección argentina con Lionel Messi anunció que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo

La lista de la selección argentina

Una vez liberados por sus clubes, los futbolistas convocados a la selección empezarán a llegar al país entre el fin de semana e inicios de la siguiente y trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico en el predio de Ezeiza.

El entrenador de Argentina entregó la última lista de convocados previo al Mundial con dos sorpresas significantes en la lista: la primera es la de Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata y Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de Racing Club de Avellaneda con pasado en Peñarol.

Pensando en la lista definitiva de cara a la Copa del Mundo, se vieron nombres que ya fueron convocados y que hasta hoy estaba la incertidumbre de si tenían chances de estar en la cita mundialista: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil).

Si bien no quiere decir que ya tienen su lugar asegurado en el Mundial, esta convocatoria es una especie de aviso de Lionel Scaloni. En cambio, en la lista no figuran Franco Mastantuono, de escasos minutos en Real Madrid, y el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos).

Otras ausencias significativas son la del defensor central Lisandro Martínez y el delantero Lautaro Martínez, pero en ambos casos se decidió preservarlos por distintas lesiones musculares que sufrieron en los últimos días pero que no los marginará de la Copa del Mundo.

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