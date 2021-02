Adriana Zumarán: “El Mercado Modelo ya era complejo, la UAM lo es aún más”

¿Cómo vivió la apertura de la UAM?

La inauguración fue todo un símbolo de la etapa que viene. Fue vivido con mucha alegría, porque es un proyecto en el que trabajó durante muchos años mucha gente y tanto las autoridades como los que van a trabajar ahí tenían un entusiasmo muy lindo.

Fue un momento de encuentro muy emotivo y de mensaje simbólico, no solo para la gente de la UAM, sino para la población en general.

¿Qué pudo hablar con distintos jerarcas?

Antes de la inauguración estuve conversando con la intendenta de Montevideo (Carolina Cosse) y con el ministro de Ganadería (Carlos María Uriarte), era la primera vez que los conocía. También estuve con la directora general del ministerio (Fernanda Maldonado). Mantuve conversaciones donde se alinearon los aspectos más importantes de la gestión que se va a llevar.

En el ministerio conversamos de los objetivos y de qué significaba la UAM para el sector granjero y lo que significa el sector para el ministerio.

¿Ya pudo conocer cada uno de los sectores de la UAM?

No me ha dado el tiempo. Estuve con el ingeniero (Daniel) Garín y con el ingeniero (Nicolás) Chiesa haciendo una recorrida bastante exhaustiva, tanto en las naves del mercado frutihortícola como en la polivalente.

El martes recorrí bastante porque quería ver la operativa. Ese día me llamó bastante la atención, porque los martes tradicionalmente son días de baja venta, pero vi mucho movimiento. Me falta conocer la nave de logística y la zona de actividades complementarias.

Quise conversar con los operadores sobre cosas a mejorar y palpar el ánimo, que me parece reimportante. La gente está contenta con la nueva operativa, marcaban mucho las diferencias con el Mercado Modelo.

Diego Battiste

Adriana Zumarán, Secretaria general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM)

¿Qué pidieron los operadores?

Como en toda actividad que se empieza hay cosas para corregir. Hubo un reclamo de la iluminación y también de horario de determinadas tareas. Bastantes cosas concretas que cuando las trasladé a la parte correspondiente surgió más que nada que se habían priorizado algunas cosas. Claro que todo es importante, pero hay que focalizar en cosas que si faltaran la operativa sería un fracaso, y luego ir mejorando otras. Me parece que el contacto con los operadores es fundamental, porque no todos tienen las mismas necesidades.

¿Cómo será su trabajo?

Hay dos cosas: la parte formal definida –que va a funcionar con un directorio de 10 integrantes con una composición diversa– y la mesa ejecutiva, compuesta por cuatro personas. Esa mesa estará en el trámite más directo de la operación, ejecutando los lineamientos de la directiva.

Estuve reunida con Garín, porque eso es lo que está previsto en la ley, y hoy el mercado trabaja con un directorio provisorio integrado por tres personas. La reunión fue para que yo, hasta que no se forme esa estructura permanente, vea la forma de insertarme en la operativa.

La idea que manejó el director es el primer semestre trabajar en esta forma más provisoria y para el segundo semestre estar con el directorio constituido.

Lo que lleva más tiempo es la parte de representantes, porque cada sector tiene diferentes componentes. Vamos a ponernos a trabajar para que en el eje de los tres meses, como máximo, tengamos a los delegados de cada parte.

¿Qué línea de trabajo tendrá en representación del gobierno?

Primero tengo que empaparme del funcionamiento y la logística. Hay una arquitectura de la venta, de lo que nosotros llamamos “el piso”, con diferentes componentes de costo, escalas y momentos. Ahora estoy demandando información. Mi primera etapa es consustanciarme en la información de la gestión y a partir de ahí trazar hacia adelante.

El Mercado Modelo ya era complejo, la UAM lo es aún más, porque tiene al mercado y muchas más áreas. La prioridad es que funcione, porque si no hacemos una buena operativa cualquier proyección se cae.

Hay que definir cuáles son las condiciones de operativa y aquellas para llegar al 100% de ocupación. Hoy los porcentajes de ocupación son bastante altos, pero todavía hay que trabajar eso.

Diego Battiste

¿Cómo vivió las primeras horas de UAM como productora?

Mucho menos productora de lo que me gustaría, aunque sé que son los primeros días. En mi quinta he estado bastante poco, tengo un buen equipo armado, pero ésta es una época complicada.

Estamos en cosecha de pera y de las primeras variedades de manzana, y con las primeras exportaciones de manzana a Brasil. Me va a costar armonizar los trabajos, pero es parte del desafío: poder compatibilizar sin que la parte de producción pierda estabilidad.

¿Su familia tiene puesto en el nuevo mercado?

No, la empresa familiar tuvo muchos años puesto en el Mercado Modelo, pero hace como 30 años que no comercializamos. Esas son actividades que si no está el productor o la familia, generalmente no son exitosas. Cualquiera que recorrió el Mercado Modelo o la UAM ve que no hay un puesto en donde no haya un miembro de la familia.

¿Qué peso tiene lo familiar en el sector de la granja?

La granja es producción familiar en el concepto más grande. Eso habla de su rentabilidad: no es un negocio atractivo.

En la jerga frutícola decimos que la fruticultura no se elige, se hereda. Es una cosa muy cultural de la fruticultura en Uruguay que nace con inmigrantes y los que siguen son familia. Uno de los problemas graves de la granja hoy es que no hay relevo generacional.

Puede ser una empresa grande, pero siempre está la familia atrás y eso mismo es lo que se ve hoy en el mercado.