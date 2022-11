Advierten que el mundo está próximo a un punto irreversible del cambio climático

La crisis climática ha llegado a un "momento realmente sombrío", dijo el profesor Johan Rockström, uno de los principales científicos del clima del mundo y alertó sobre la necesidad de una acción colectiva ahora más que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra mundial, para evitar puntos de inflexión climáticos en momentos en que las tensiones geopolíticas están en su punto más alto.

Citado por el editor de medio ambiente de The Guardian, Damian Carrington, el profesor Rockström afirma que el mundo está “muy, muy cerca de cambios irreversibles, el tiempo realmente se está acabando muy, muy rápido”.

Las emisiones deben reducirse a la mitad para 2030 para cumplir con el objetivo acordado internacionalmente de 1,5°C de calentamiento pero siguen aumentando, muestran los informes, en un momento en que los gigantes petroleros están ganando cantidades astronómicas de dinero.

Shell y TotalEnergies duplicaron sus ganancias trimestrales a unos US$ 10.000 millones. Los gigantes del petróleo y el gas han disfrutado de ganancias vertiginosas a medida que aumenta la demanda posterior a la pandemia y después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se espera que el sector acumule US$ 4.000 millones en 2022, lo que fortalece los pedidos de fuertes impuestos sobre las ganancias inesperadas para abordar la crisis del costo de vida y financiar la transición hacia energías limpias.

Las tres agencias clave de la ONU han producido informes condenatorios en los últimos dos días. El informe de la agencia ambiental de la ONU encontró que "no había un camino creíble hacia 1.5C" y que el progreso "lamentablemente inadecuado" en la reducción de las emisiones de carbono significa que la única forma de limitar los peores impactos de la crisis climática es una "rápida transformación de las sociedades"

Las promesas actuales de acción para 2030, incluso si se cumplen en su totalidad, significarían un aumento del calentamiento global de aproximadamente 2,5 °C, un nivel que condenaría al mundo a un colapso climático catastrófico, según la agencia climática de la ONU. Solo un puñado de países ha intensificado sus planes en el último año, a pesar de haber prometido hacerlo en la cumbre climática de la ONU Cop26 en Glasgow en noviembre pasado.

La agencia meteorológica de la ONU informó que todos los principales gases de calefacción alcanzaron niveles récord en 2021, con un aumento alarmante en las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

Por separado, el informe de energía mundial de la AIE ofreció un atisbo de progreso, que el CO2 de los combustibles fósiles podría alcanzar su punto máximo en 2025 a medida que los altos precios de la energía empujan a las naciones hacia la energía limpia, aunque advirtió que no sería suficiente para evitar impactos climáticos severos.

El profesor Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania, dijo: “Es un momento realmente sombrío, no solo por los informes que muestran que las emisiones siguen aumentando, por lo que no estamos cumpliendo con los acuerdos climáticos de París o Glasgow, también tenemos tanta evidencia científica de que estamos muy, muy cerca de cambios irreversibles, nos estamos acercando a puntos de inflexión”.

La investigación de Rockström y sus colegas, publicada en setiembre, encontró que es posible que ya se hayan superado cinco puntos de inflexión climáticos peligrosos debido al calentamiento global causado por la humanidad hasta la fecha, incluido el colapso de la capa de hielo de Groenlandia.

“Debo decir que, en mi vida profesional como científico del clima, este es un punto bajo. La ventana para 1.5° C se está cerrando mientras hablo, por lo que es realmente difícil”.

Sus comentarios se produjeron después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, dijera que la acción climática se estaba quedando “lamentablemente corta, nos dirigimos a una catástrofe global y niveles de calentamiento que destruirán la economía”.

“Las sequías, las inundaciones, las tormentas y los incendios forestales están devastando vidas y medios de subsistencia en todo el mundo y empeorando día a día. Necesitamos acción climática en todos los frentes y la necesitamos ahora”, agregó Guterrez.

Inger Andersen, directora del programa ambiental de la ONU (PNUMA), le dijo a The Guardian que la crisis energética debe usarse para acelerar la aparición de una economía baja en carbono: “Estamos en peligro de perder la oportunidad y una crisis es algo terrible".

La profesora Corinne Le Quéré, de la Universidad de East Anglia, Reino Unido, dijo: "Para evitar los riesgos en cascada, es fundamental que las respuestas a las crisis existentes se realicen de una manera que limite el cambio climático al nivel más bajo posible".

En el Reino Unido, el gobierno fue acusado de “incumplimiento grave del deber” al dejar la infraestructura crítica del Reino Unido en riesgo por los impactos climáticos y en ese marco crítico, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, no asistirá a la COP27 a realizarse en Egipto, dijo este miércoles su portavoz.

Los altos precios del gas y el petróleo generaron enormes ganancias para Shell y TotalEnergies y Shell ya dijo que no pagaría ningún impuesto sobre las ganancias extraordinarias este año, ya que las ganancias se compensarían con la inversión en los campos del Mar del Norte.

La industria de los combustibles fósiles en su conjunto acumuló US$ 4.000 millones en lo que va de 2022, según otro nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), una suma que que podría estar aplicándose en medidas de acción climática.

El informe de la AIE decía: “Se prevé que los ingresos netos de los productores de petróleo y gas del mundo se dupliquen en 2022 a una cifra sin precedentes de US$ 4.000 millones, una enorme ganancia inesperada de US$ 2.000 millones”. El sector del petróleo y el gas ha obtenido una media de US$ 1.000 millones al año en beneficios no devengados durante los últimos 50 años.

Según la AIE la inversión en energía limpia tendría que ser de al menos US$ 4.000 millones al año hasta 2030 para alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo. “Si la industria mundial del petróleo y el gas invirtiera sus ingresos adicionales en combustibles de bajas emisiones, como el hidrógeno y los biocombustibles, financiaría toda la inversión necesaria en estos combustibles durante el resto de esta década”.

El profesor Myles Allen, de la Universidad de Oxford, dijo: “Las ganancias, impuestos y regalías combinados generados por la industria del petróleo y el gas en los últimos meses serían suficientes para capturar cada molécula de CO2 producida por sus actividades y reinyectarla bajo tierra. Entonces, ¿por qué solo estamos hablando de transformar la sociedad y no de obligar a una industria altamente rentable a limpiar el desorden causado por los productos que vende?”

“La situación es grave y sombría”, dijo el profesor Simon Lewis, del University College London. El profesor Lewis, del University College de Londres, afirmó que “Shell obtuvo ganancias de £ 26.000 millones este año, las emisiones de carbono volvieron a los niveles previos a la pandemia, mientras que 53.000 personas murieron de estrés por calor en Europa en el verano y las inundaciones han desplazado a millones de Nigeria a Pakistán. La solución es hacer todo lo posible para derrotar a la industria de los combustibles fósiles: se interponen entre todos nosotros y un futuro próspero”.

“Esta es una discusión necesaria”, dijo Rockström. “Pero conduce a una brecha más profunda entre el norte global y el sur. Y eso es exactamente lo que no necesitamos ahora”.

Pero agregó que se podrían lograr avances en unos pocos años: “La guerra de Ucrania es el clavo en el ataúd para las economías avanzadas impulsadas por los combustibles fósiles. A corto plazo, nos cuesta mucho y perdemos velocidad en la acción climática”. Pero a más largo plazo, dijo, las crisis energética y alimentaria suman la seguridad nacional a las razones planetarias y de salud para la acción climática.

El profesor Michael Mann, de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, dijo que era importante tener en cuenta que se estaban logrando avances: "Claramente, se necesita hacer más trabajo si se quiere mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C, pero nadie previó el importante progreso de la política en los últimos meses tanto en Australia como en Estados Unidos”. Se estima que la nueva legislación estadounidense ayudará a reducir las emisiones nacionales en un 40% en esta década y “con ese ejemplo podemos esperar que otros grandes emisores se sienten ahora en la mesa de la Cop27”, agregó.

Los expertos en clima están de acuerdo en que cada acción que limita el calentamiento global reduce el sufrimiento de las personas por los impactos climáticos. “El objetivo de 1,5 °C ahora es casi imposible, pero cada fracción de grado equivaldrá a evitar daños masivos en las generaciones venideras”, dijo el profesor Dave Reay, de la Universidad de Edimburgo, en Escocia.

Röckstrom dijo: “A pesar de que la situación es deprimente y muy desafiante, recomendaría encarecidamente a todos que actúen en los negocios, las políticas, la sociedad o la ciencia. Cuanto más profundo caemos en el oscuro abismo del riesgo, más esfuerzos tenemos que hacer para salir de ese agujero. No es que no sepamos qué hacer, es más bien que no estamos haciendo lo necesario”.