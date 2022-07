Agadu sale al cruce de productora AM y la acusa de querer "adueñarse" de los derechos de autor

La Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) volvió a la carga contra AM Producciones, en un nuevo capítulo del cruce entre ambas organizaciones por los derechos de autor de los recitales celebrados en el estadio Centenario.

Para Agadu, la productora AM quiere "adueñarse de los derechos de los autores y enriquecerse con ello", indicaron en un comunicado.

Desde la Asociación entienden que la productora, que tiene un contrato con la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) para realizar varios conciertos al año por una cuota anual, "falta a la verdad al afirmar que con el pago del caché artístico están incluidos los derechos de autor".

Agadu demandó a AM por el pago de los derechos de autor de los conciertos de la banda norteamericana Maroon 5 en marzo de 2020, los de Jaime Roos y No Te Va Gustar a fines de 2021 y el de La Vela Puerca en abril de 2022. La Asociación de artistas detalló que ya se acordaron los pagos de los conciertos de Roos y NTVG, y por el de La Vela ya hay "fecha de conciliación para fin de este mes".

Según la productora existe un juicio en su contra por el primero de estos conciertos, y la demanda real sería por la suma de US$ 121.484,26. "Será el Juzgado quien dirá en definitiva si hay lugar o no a los derechos de autor y a la multa reclamados", expresó AM en un comunicado publicado el 11 de julio.

Según publicó El País, Agadu reclamó ante la justicia la suma de US$ 3.469.130 por el monto de derechos de autor de los conciertos de Maroon 5, NTVG y Roos, a los que se sumó también el reclamo por el pago de derechos de La Vela Puerca tras su concierto en abril de 2022, en el que CAFO y AM se cruzaron por la fecha del recital.

El presidente de CAFO, Ricardo Lombardo aclaró a El Observador que esta suma se trata de una máxima, debido a que en el artículo 51 de la Ley de Derechos de Autor se marca que cuando una parte no paga estos derechos los afectados tienen derecho a una "indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción".

Hoy CAFO tiene depositados US$ 346.913 como garantía de AM, la cifra sin multa.

AM asegura que cumplió los pagos acordados, y denunció que Agadu habría dado la orden de "no recibir el pago". La empresa concluyó en que la actitud "abusiva" de Agadu, bajo la protección de "vastos sectores públicos y privados", afecta directamente a los ciudadanos que asisten a los espectáculos, ya que los altos costos de las entradas se deberían a "la intervención de Agadu".

"Hoy en día quien está siendo atacada, agraviada y perjudicada por parte de un empresario incumplidor, es toda la masa autoral generadora de cultura para nuestro país", concluyó Agadu en su comunicado.