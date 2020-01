Aggiornada pero incorrecta: la nueva "Casados con hijos" según Francella

En la carrera de un actor o una actriz hay un par (o más) de papeles que quedan prendidos en la cabeza de los espectadores. En el caso de Guillermo Francella y Florencia Peña, sus personajes de la serie Casados con hijos –Pepe y Moni Argento– son uno de esos. Por eso, no era muy difícil adivinar que, en algún momento iban a volver. Y en efecto lo harán, pero no será en la pantalla chica, sino arriba de las tablas.

La nueva versión del programa de televisión que se emitió desde abril de 2005 a diciembre de 2016 tendrá su estreno teatral en junio de 2020 y, según los sitios especializados argentinos, marcará la temporada de invierno. Aunque hasta ahora los protagonistas no han dado demasiados detalles sobre la vuelta, Francella sí dio algunas pistas sobre su personaje en una entrevista que realizó hace algunos días en la presentación de su nueva película, El robo del siglo, que protagoniza junto con Diego Peretti.

"Casados con hijos se merece una despedida a lo grande, así, con su público”, contó el actor, según una publicación del sitio argentino Big Bang News. "El fanatismo se ha demostrado con la venta anticipada. (Las entradas) están volando, los tableros completos se vacían en minutos”, agregó.

Sobre los temas que tendrá la obra, Francella aseguró que los diálogos y algunos personajes serán más prudentes para acompañar una época en la que muchos de los chistes y sketches de la serie no pasarían por el filtro de lo políticamente correcto, pero que aún así se mantendrá la esencia del material original, que en buena medida fue la causa de su éxito.

"No va a ser un capítulo de 2005, la historia va a transcurrir en el tiempo actual, una anécdota en un día de las familias Argento y Fuseneco. 2020 los encuentra en la misma situación pero más grandes, más exacerbados en algunos rasgos de conducta, todo lo que ocurre en una familia políticamente incorrecta, y muy crueles en la esgrima verbal, pero es cierto que cambiaron algunas cosas en estos últimos años y manejaremos con prudencia ciertos temas”, contó el actor.

“Pero sería raro hacer algo distinto. No podés frustrar el Casados con hijos que todos conocen. Pepe tiene que ser Pepe. Moni va a seguir sin cocinarme, los chicos tendrán las mismas características y más subrayadas. Y María Elena va a ser más feminista que en 2005. Esto es Casados con hijos, no podríamos hacer otra cosa, no podemos hacer una de Superman sin volar”, dijo Francella.