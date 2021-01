Aglomeraciones en playas de Punta del Este: este sábado hubo intervenciones en tres puntos

Este sábado el aumento de la temperatura y el comienzo de la primera quincena de enero se vieron reflejados en las playas de Punta del Este. Según informó a El Observador el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado, Mauricio Souza, se realizaron intervenciones en tres puntos de la costa del balneario a raíz de aglomeraciones: en Solanas, en la parada uno de Playa Mansa y en la zona del parador Bikini en Manantiales.

De acuerdo al coordinador del Cecoed el aumento de la cantidad de gente en las playas de Punta del Este fue notorio, pero destacó que las aglomeraciones terminan "sin ninguna acción de violencia, correspondiendo y entendiendo" las indicaciones de las autoridades. "Apelamos a la conciencia y a la educación", subrayó.

En tanto el vocero de la Armada Nacional, Pablo González, hizo una evaluación positiva en general de la reacción de los veraneantes hacia las sugerencias de los funcionarios de Prefectura que recorren las playas solicitando que se cumpla con las medidas recomendadas por la guía para un verano seguro, elaborada por el Grupo Asesor Científico Honorario. De todos modos, admitió que hay bañistas que no acatan las indicaciones de los marineros: "No los miran a la cara, no los insultan, pero es como no ver a una persona".

González destacó que hasta el momento no hubo detenciones a causa de las aglomeraciones, pero advirtió que se trata de una línea delgada. "Tratamos de informar a la gente, prevenirla, pero si no hay desacato ni insultos no se actúa", dijo el vocero de la Armada y agregó: "más que eso no podemos hacer porque si le pedimos a alguien que se separe porque está muy junto o que no baje porque la playa está aglomerada es muy difícil detenerlo y llevarlo a Fiscalía, además se les va a llenar de gente".

Los efectivos de Prefectura recorren la rambla del balneario con altoparlantes informando acerca de las recomendaciones de la guía sanitaria, le piden a las personas que mantengan las distancias, que respeten las zonas de reposo y se comunica si la playa está aglomerada.

González coincidió en que este sábado Punta del Este fue el punto más complicado en cuánto a la cantidad de gente en las playas.

Ramiro Pisabarro

Apuesta a la educación y prevención

Souza señaló que desde el Cecoed de Maldonado se trabaja "hace más de dos semanas en la prevención, educación e información referente al tema de las medidas". Sostuvo que a raíz del trabajo preventivo dividieron la costa del departamento en tres: Pirápolis, Maldonado - Punta del Este y José Ignacio. Donde actúan equipos conformados por todos los integrantes del centro coordinador y los los comités locales.

Este sábado inauguraron una brigada de jóvenes que van a recorrer las playas informando a los veraneantes sobre las medidas de protección contra el coronavirus. Según dijo Souza se trata de 60 jóvenes pertenecientes a la fundación A Ganar, que bajan a la playa entre las 11 y 18 horas, y cuentan con el apoyo de los guardavidas.

Además destacó que este sábado se alzó la bandera de "prohibido la aglomeración". "La bandera viene siendo utilizada hace unos cuatro o cinco días atrás, se sube cuando se detecta que hay mucha gente", explicó.