Agricultores cosechan granos y optimismo de las chacras

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los cultivos de invierno –trigo, cebada y colza– aparecen como la mejor noticia en mucho tiempo para la agricultura uruguaya, luego de un 2017 con la menor producción en los últimos 14 años. Y tras una zafra de verano que a causa de la sequía dejó a los agricultores en números rojos. Por primera vez en la historia trigo y cebada podrían llegar a una productividad que supere los 4.000 kg/ha y en colza superar los 2.000 y, por coincidencia climática, también será mejor la calidad que en Brasil y Paraguay y tal vez pareja con Argentina.

Germán Bremermann, gerente de ventas de Barraca Erro, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “hay chacras de trigo que superaron los 7.000 kg/ha, rendimientos máximos nunca alcanzados en la historia del Uruguay. Un porcentaje importante de trigo va a estar con parámetros de calidad como para exportar sin problema”.

Guzmán Scremini, gerente de Kilafén, también confirmó rendimientos sobresalientes y bastante frecuentes de 6.000 kg/ha. Aunque un promedio incluye trigos de zonas más marginales que no llegan a los 4.000 kilos, es altamente probable que se supere el anterior récord de productividad de 3.610 en el año 2015.

De confirmarse estos rendimientos en trigo, en un área de 204 mil hectáreas llevaría a una producción de 816 mil toneladas. Prácticamente se duplicará la producción del año pasado, que fue equivalente al consumo del mercado interno (440 mil toneladas). Habrá un fuerte saldo exportable y podrá recuperarse el stock que era muy bajo al ingresar la nueva cosecha. Había 99.376 toneladas al 1° de noviembre, menos de la mitad que las 207.570 al 1° de noviembre de 2017 de acuerdo a los datos del Plan Nacional de Silos.

Pero la exportación ya está funcionando y al comenzar la cosecha los precios se mantienen firmes, muy cerca de US$ 200 por tonelada, por encima de los US$ 175 del año pasado.

Brasil ya está concretando negocios. Si bien la cosecha brasileña será superior a la de la zafra anterior (5,3 contra 4,3 millones de toneladas), las importaciones de trigo aumentarían 11%, a 7 millones de toneladas, según declaraciones del gerente de Bunge Brasil, Edson Csipai, en una conferencia en San Pablo.

A los problemas de calidad que se confirman en Brasil, se suman otros similares en Paraguay ( uno de los principales abastecedores de trigo mejorador para Brasil), donde el exceso de lluvias en setiembre retrasó el desarrollo de la cosecha afectando variables de calidad como el gluten o el falling number (indicador de la actividad enzimática que a medida que aumenta la cantidad de granos brotados disminuye y perjudica la calidad de la harina para fabricar el pan), con valores bajos.

De acuerdo a la mayoría de los datos primarios, Uruguay combina alto rendimiento con altos parámetros de calidad.

En Argentina se confirmaron recortes en la producción, también afectados por el clima, pero aún así con una cosecha históricamente alta y una prestigiosa y reconocida marca como productor y exportador mundial de calidad. Y que también tiene a Brasil como su principal destino.

La Secretaría de Agricultura de Argentina proyectó 19,7 millones de toneladas, es decir 8,1% por encima de los 18,5 millones de la zafra anterior. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 200 mil toneladas, a 19,2 millones, y la Bolsa de Comercio de Rosario la recortó en 300 mil toneladas, hasta 18,7 millones.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó para 2018/19 un ajuste de la producción mundial de trigo respecto al año anterior, dada la caída de la producción de la Unión Europea, Rusia y Australia. La producción pasó de 763 millones de toneladas a 733,5 millones. El stock final también bajó respecto al año pasado, se estimó en 266,7 millones, frente a los 279 millones de un año atrás.

La producción de trigo de Estados Unidos aumentó respecto a la del año anterior, de 47,3 a 51,3 millones de toneladas, pero aún se ubica en los niveles más bajos desde 2006/07.

Debido a la sequía, el USDA recortó en su estimación de producción de trigo para Australia respecto a la del año anterior, de 21,3 a 17,50 millones de toneladas.

Uruguay, luego de exportar el año pasado apenas 30.834 toneladas, muy por debajo de las 247.475 del año anterior, este año podrá colocar en el mundo unas 300 mil toneladas de trigo –considerando una producción de 816 mil toneladas y un consumo de 450 mil– y una cierta recuperación de stock.

Pero más importante que eso, esta cosecha de cultivos de invierno va a dar oxígeno a los productores.

El resto de los cultivos de invierno –cebada y colza– tienen la cosecha prácticamente finalizada y se confirman rendimientos récord que rondan los 4.000 kg/ha y 2.000 kg/ha respectivamente. En el caso de colza, sería el doble que la zafra anterior.

Sumado a esto, los precios para trigo y cebada se ubican por encima de los de un año atrás.

Los del trigo diciembre en Chicago –referencia para la cebada en malterías– se ubican entre US$ 180 y US$ 185 la tonelada, pero a lo largo del año en cebada pudieron cerrarse partidas a futuro por encima de US$ 200. En colza, los contratos que tienen como referencia el precio en la bolsa de París Matif rondan los US$ 360 la tonelada y los que toman como referencia el precio de la soja mayo en Chicago (ALUR) los US$ 302.

En todos los casos, serán los mejores márgenes de los últimos tiempos en cultivos de invierno.

Para saber

Si las condiciones climáticas ayudan, la cosecha de invierno terminará a mediados de diciembre y el ejercicio 2018/19 puede ser doblemente bueno: con un buen comienzo de cultivos de verano, con perspectivas climáticas óptimas, en escenario de Niño débil, con lluvias moderadas, que podrían ser la mano que le faltó a la producción agrícola en la zafra pasada.

La cifra

300 mil toneladas puede ser el saldo de trigo para exportar y con muy buena calidad.

Producción: Cecilia Pattarino