Aguada-Goes en el Palacio, ¿quién llega mejor?

Aguada y Goes jugarán este martes desde la hora 21.15 un nuevo clásico del básquetbol uruguayo. Será en duelo atrasado de la sexta fecha de la Liga Uruguaya y en el Palacio Peñarol.

Aguada llega penúltimo por la quita de puntos sufrida por los incidentes protagonizados en la segunda fecha contra Sayago, sanción a la que se sumó la semana pasada la pérdida del punto ganado en cancha contra Defensor Sporting.

Leonardo Carreño

Sin embargo, en la cancha es que mejor resultados ha obtenido con cinco triunfos y dos derrotas que en realidad figuran como cuatro caídas porque el partido contra Sayago se le dio perdido, lo mismo que el ganado a Sporting en alargue por 106-104.

Plantel por plantel, Aguada es más en la previa. Se armó para revalidar su título de la Liga, más allá de que el camino es largo y con mucha paridad en el recorrido.

Las fichas nacionales inclinan la balanza a su favor por la presencia de Leandro García Morales, Federico Bavosi, Federico Pereiras y Sebastián Izaguirre contra Fernando Martínez, Joaquín Osimani, Martín Aguilera y Nicolás Borsellino.

En el rubro extranjeros, Lee Roberts, de Aguada, ya demostró que es de los mejores que llegaron para la Liga. Pero Weyinmi Rose viene con escaso aporte y a David Doblas le costó el comienzo en el plano físico.

Goes, desde que cortó a Rick Jackson por indisciplina levantó. Al nigeriano Karachi Edo y al portorriqueño Sammy Mojica se les sumó un Cameron Forte en notable estado goleador: 22 puntos a Malvín, Sayago y Atenas y 28 a Trouville. Goes ganó cinco partidos -todos al hilo- y perdió cuatro.

Pese a su mejor plantel, Aguada tuvo algunos altibajos en sus últimos partidos al tiempo que Trouville le desnudó a Goes falencias defensivas en su último juego. En los papeles el aguatero tiene más recursos. Pero clásicos son clásicos y el misionero le ha sabido ganar a su archirrival con menos presupuesto en los dos últimos años.

Las estadísticas se han emparejado en los últimos tiempos y Aguada ganó 6 de los últimos 10 clásicos contra 4 de Goes.

Últimos 10 clásicos

Liga 2018-2019

Clausura: Aguada 79-77

Apertura: Goes 76-67

Liga 2017-2018

Liguilla: Aguada 76-63

Clausura: Goes 80-73

Apertura: Aguada 70-65

Liga 2016-2017

Clasificatorio: Aguada 85-71

Fecha lanzamiento: Aguada 62-57

Liga 2015-2016

Clasificatorio: Goes 78-67

Liga 2014-2015

Súper Liga: Aguada 81-61

Súper Liga: Goes 74-61

Las entradas

La hinchada de Goes ingresará por la tribuna ubicada en la calle Magallanes. Las entradas cuestan $ 300 para el primer anillo y la platea baja $ 420 solo para socios. Se venden en Tickantel y RedPagos. Con tarjeta de RedBROU salen $ 150.

La hinchada de Aguada ingresará por la calle Minas. Para los anillos 1 y 2 las entradas generales se venden en Redpagos y Tickantel. Salen $ 300 y $ 30 para socios. La platea baja también es exclusiva para socios y se expenden en la Secretaría. Salen $ 420 y socios gratis. No se venderán entradas en las boleterías del Palacio Peñarol.