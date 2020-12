Agustina Rebellato: “La esencia polaca nos hace únicas, diferentes e inigualables”

Carrasco Polo se consagró el domingo campeón de hockey sobre césped femenino por quinto año consecutivo logrando plasmar una hegemonía sin precedentes en este deporte.

“Creo que somos pentacampeonas por el grupo de amistad que tenemos. Pero además de eso, este equipo tiene una mentalidad ganadora que es difícil de encontrar. Nunca damos un partido por perdido y siempre salimos a la cancha a ganar. Para nosotras empatar o perder no es una opción. Y junto con todo esto, lo que siempre buscamos es divertirnos y jugar contentas, así logramos jugar bien y emocionar”, reveló a Referí la delantera Sol Amadeo.

Camilo Dos Santos

Sol Amadeo en andas

La capitana Agustina Rebellato explicó que el secreto de este ciclo ganador de Polo es “la esencia polaca”.

“Esto es un trabajo de años y este en particular es fruto del compromiso y de la asistencia a cada práctica, de lo competitivo que es el grupo en la interna y de la mentalidad de las jugadoras. En la cancha todas sabemos a lo que jugamos, pero también hay mucho trabajo invisible grupal y por eso tenemos este equipo de hoy en día; la esencia polaca es el sentimiento por el club que nos hace únicas, diferentes e inigualables”, agregó Rebellato.

Camilo Dos Santos

Agustina Rebellato

“Tengo 24 años y me tocó ser capitana por la maternidad de Florencia Piazza, estoy desde los 12 años en el club y llevar la cinta de estas locas manijas es un orgullo enorme”, dijo.

Debido a la pandemia este año el torneo no tuvo playoffs. Polo conquistó el Apertura, Old Girls el Clausura y en la final las polacas se impusieron 2-0 con goles de Florencia Peñalba y Camila Piazza.

Camilo Dos Santos

Piazza el gol, Rebellato la asistencia: 2 a 0

El equipo disputó 17 partidos, ganó 14 y empató tres. Metió 66 goles y recibió 16. Teresa Viana fue la goleadora del certamen con 17 anotaciones.

“Fue un año muy particular, en el que el torneo se acortó mucho y el nivel fue bastante parejo. El tema de la postergación de los partidos fue complicado. El nivel de la competencia este año creció bastante, pero fuimos el equipo que ganó más puntos en el año. Eso sin duda nos dio más confianza para la final. Hubo varios equipos que mejoraron y eso hace que el torneo sea más interesante aún”, contó la volante central Sofía Mora, símbolo del carácter, la intensidad y el empuje del equipo.

Camilo Dos Santos

Sofía Mora

El ciclo ganador de Polo comenzó en 2014 tras un 2013 en el que fue primero en la Tabla Anual pero al no conquistar el Apertura ni el Clausura quedó afuera de la definición. En 2015 el equipo llegó invicto a la final, empató 0-0 con Old Girls y perdió por penales australianos.

Por eso Agustina Domingo elige al título de 2016 como el más especial. “Ahí nos sacamos la espina de haber perdido en 2015. Disfrutamos todos los torneos como si fuera el primero, aspiramos a ser campeonas desde que arranca la pretemporada y cada partido sabemos que es determinante”.

115 triunfos logró Polo en su quinquenio con 11 empates y cinco derrotas. El equipo anotó 367 goles y recibió 90. Teresa Viana y Camila Piazza son las goleadoras con 68 tantos cada una. El equipo fue dirigido por Jean Elissalde (2016), Ignacio Costas (2017-2018), Matías Vázquez (2019) y Sofía Sanguinetti (2020).

“Todos los torneos fueron distintos, algunos con playoffs que por más de tener un año parejo lo que importaba eran los cruces. Este año conseguimos la Anual con tres fechas de anticipación. Este año lo logramos aún con la pandemia, las jugadoras y el cuerpo técnico trabajaron duro todo el año presentando propuestas atractivas a pesar de la situación en la que nos encontrábamos”, agregó Domingo.

Camilo Dos Santos

Agustina Domingo

"Mi rol en el equipo es hacer goles, me quedo muy contenta con el aporte, pero no los haría sin el equipo que apoya y empuja desde atrás, eso me motiva partido a partido", afirmó la goleadora Teresa Viana.

Camilo Dos Santos

Teresa Viana

Este año el grupo de jugadoras le propuso a la directiva del club que Sofía Sanguinetti fuera la entrenadora.

Sanguinetti, exdefensora del club entre 2008 y 2015, asumió el desafío.

“Si hay algo que caracteriza a nuestro equipo es el carácter, pero ella también tiene mucha personalidad y eso no aportó mucho”, explicó Rebellato.

“En 2007 Polo empezó a trabajar no pensando en salir campeón sino apostando fuerte a formativas para generar sentido de pertenencia”, contó Sanguinetti.

Diego Battiste

Sofìa Sanguinetti de charla, en el debut ante Náutico

“Estos títulos se deben al proceso que se hizo durante estos años; acá lo más importante es que son jugadoras nacidas en el club, son pasionales, entrenan como si no fueran las mejores para ganarse a ellas mismas y son un grupo de amigas que mentalmente es fuertísimo”, agregó.

Conocedora de la esencia del club y excompañera de las jugadoras, Sanguinetti afirmó que sus dos principales desafíos como entrenadora fueron mejorar el córner corto del equipo e introducir el uso de herramientas tecnológicas.

“En el córner corto no teníamos demasiada efectividad y lo mejoramos”, contó.

Camilo Dos Santos

5 veces campeonas

Polo tuvo un solo corto en la final, en arranque del partido, y lo marcó por intermedio de Peñalba.

Después de ponerse 2-0 arriba defendió con alma y vida ante un Old Girls que lo arrinconó y que tuvo ocho cortos a su favor. “La defensa fue brillante”, evaluó la entrenadora.

“Filmar todos los partidos me permitió hacer análisis de video, mejorar el bloqueo de los cortos defensivos, el ataque, hacer un seguimiento de jugadoras; todavía nos falta agregar el uso de GPS, pero fue un primer paso”, agregó.

“Somos muy unidas fuera de la cancha y eso es lo que hace la diferencia”, remarcó Piazza, autora de 14 goles en el torneo.

Camilo Dos Santos

Camila Piazza

Esa unión quedó demostrada en dos jugadoras que padecieron lesiones feas de rodilla. Valeria Agazzi, quien no se pudo operar por la pandemia, hizo un trabajo especial y se arriesgó a jugar con rodillera para aportar su granito de arena y Matilde Kliche, quien se rompió los ligamentos en 2017, aceptó cambiar de puesto -de delantera a volante- para darle su mejor aporte al cuadro.

Camilo Dos Santos

Matilde Kliche

"El año pasado no terminé el campeonato y este año pedí que me pusieran en el puesto más conveniente para el equipo y los minutos que fueran para poder aportar desde mi lugar", afirmó Kliche.

Polo volvió a ser campeón. La dinastía polaca sigue su curso.

El plantel

Camilo Dos Santos

El festejo

Victoria Beares, golera

Florencia Peñalba, defensa

Agustina Rebellato, defensa

Cecilia López, defensa

Florencia Piazza, defensa

Federica Domingo, defensa

Kaisuami Dall’Orso, volante

Sofía Mora, volante

Josefina Esposto, volante

Agustina Domingo, volante

Matilde Kliche, volante

Agustina Martínez, volante

Micaela Grajales, volante

Lucía Castro, volante

María Paz Castells, volante

Valeria Agazzi, volante

Georgina Vitabar, volante

Teresa Viana, delantera

Camila Piazza, delantera

Sol Amadeo, delantera

Magdalena Verga, delantera

Agustina Suárez, delantera

Sofía Domínguez, delantera

Cuerpo técnico

Sofía Sanguinetti, entrenadora

Diego Correa, ayudante técnico

María Turcatti, preparadora física

Martín Acerenza, team manager